iOS: digitando questi 4 caratteri l'iPhone andrà in crash, ecco quali

Un ricercatore di sicurezza ha recentemente identificato un bug su iPhone e iPad che può causare un crash improvviso del dispositivo. La sequenza responsabile è costituita da quattro caratteri specifici: due virgolette seguite da due punti, ripetuti due volte (""::).

Questa combinazione, quando inserita in determinate aree del sistema operativo, come la barra di ricerca delle impostazioni o la Libreria app, provoca il riavvio dell'interfaccia grafica del dispositivo. Il bug si attiva semplicemente digitando la sequenza specifica in alcune sezioni del dispositivo, scatenando un malfunzionamento che forza un riavvio temporaneo.

Tuttavia, il problema sembra essere di natura superficiale: il dispositivo si ripristina automaticamente senza causare danni permanenti. Anche se il crash può interrompere le attività in corso, non comporta rischi per la sicurezza del dispositivo né per i dati dell'utente.

Un difetto tecnico tutto sommato innocuo

Questo bug è dovuto a un errore nel software iOS e iPadOS che finora era sfuggito all'attenzione. Non si tratta di una vulnerabilità grave, ma piuttosto di un difetto tecnico che non comporta alcuna minaccia per la privacy o la sicurezza dei dati. Tuttavia, se il crash avviene mentre stai utilizzando il dispositivo, alcune operazioni in corso potrebbero essere interrotte e dover essere riprese successivamente.

È improbabile che un utente comune incontri accidentalmente questa combinazione di caratteri. Situazioni di questo tipo potrebbero verificarsi in modo involontario, ad esempio quando bambini giocano con il dispositivo o se qualcuno digita in modo distratto. Tuttavia, l'evento è raro e generalmente non preoccupante.

Se il bug viene attivato accidentalmente, non c'è motivo di panico. Il dispositivo dovrebbe riavviarsi automaticamente e tornare a funzionare normalmente. Nel frattempo, è consigliabile evitare di inserire sequenze di caratteri casuali nelle aree sensibili del sistema operativo. Apple probabilmente rilascerà presto un aggiornamento software che correggerà il problema, eliminando questo bug dai dispositivi. Fino ad allora, non c’è nulla di cui preoccuparsi: il difetto è innocuo e temporaneo.