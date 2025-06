iOS 26 anticipa il design dell'iPhone del 20° anniversario: ecco "Liquid Glass"

Il futuro di Apple prende forma con iOS 26 “Liquid Glass”, l’anticipazione software che accompagnerà l’innovativo iPhone del 20° anniversario, previsto per il 2027. Questo modello celebrativo segnerà due decenni dal lancio del dispositivo che ha rivoluzionato il mondo della telefonia.

Secondo le anticipazioni di Mark Gurman, pubblicate nella newsletter Power On, l’interfaccia di iOS 26 rappresenterà una svolta nel design software di Apple. Caratterizzato da elementi visivi brillanti e trasparenti, il sistema operativo rifletterà perfettamente le caratteristiche estetiche del futuro smartphone. La presentazione ufficiale avverrà durante il keynote della Apple WWDC 2025, dove saranno svelati tutti i dettagli di un’interfaccia progettata per integrarsi armoniosamente con l’hardware di prossima generazione.

Il progetto "Glasswing"

Il nome in codice “Glasswing” scelto per il progetto non è casuale. Si ispira a una particolare farfalla dalle ali trasparenti, incarnando la visione di Apple per un dispositivo che unisce leggerezza visiva e robustezza tecnologica. Questo smartphone celebrativo si distinguerà per un design completamente all-screen, privo di interruzioni visive, con bordi in vetro curvato e cornici sottilissime, portando l’estetica minimalista a un livello superiore.

Il sistema operativo iOS 26 “Liquid Glass” si allinea perfettamente con questa filosofia di design. La trasparenza e la luminosità dell’interfaccia sono pensate per valorizzare il display edge-to-edge del futuro dispositivo. Inoltre, l’eliminazione di qualsiasi tipo di cutout sullo schermo rappresenta un passo decisivo verso l’ideale di uno smartphone completamente privo di cornici, in linea con l’obiettivo di Apple di coniugare bellezza e funzionalità.

L'evoluzione "coerente" di Apple

Mark Gurman sottolinea come questa evoluzione sia coerente con la tradizione di Apple, da sempre orientata a innovare e a stabilire nuovi standard nel settore tecnologico. La sinergia tra il software iOS 26 e l’hardware del futuro iPhone promette di ridefinire l’esperienza utente, consolidando ulteriormente la posizione di leadership dell’azienda di Cupertino.

Il WWDC 2025 sarà un evento chiave per scoprire maggiori dettagli su iOS 26 e ottenere potenzialmente ulteriori anticipazioni sul dispositivo celebrativo. Questo momento rappresenterà un’importante occasione per Apple di mostrare al mondo come la combinazione di innovazione software e hardware possa continuare a ridefinire il panorama tecnologico globale.