iOS 18: nuovi sfondi disponibili per il download, come scaricarli

Apple ha recentemente svelato iOS 18, l'ultimo aggiornamento per i suoi iPhone, ricco di nuove funzionalità e miglioramenti. Tra le novità più attese vi sono la personalizzazione avanzata della schermata iniziale, un Centro di controllo migliorato e un'app Foto potenziata. Tuttavia, un aspetto che ha entusiasmato molti utenti è l'introduzione di un set di sfondi inediti.

I nuovi sfondi di iOS 18, attualmente disponibili solo per chi ha installato la beta del sistema operativo, sono facilmente accessibili anche per chi non ha aggiornato. Grazie a iClarified, è possibile scaricarli direttamente online e utilizzarli sui propri dispositivi, aggiungendo un tocco di freschezza e colore.

Per scaricare gli sfondi di iOS 18, seguite questi semplici passaggi:

Scaricate il file zip dagli sfondi di iOS 18 su Google Drive Estraete il contenuto del file zip Scegliete lo sfondo che preferite Impostate lo sfondo sul vostro dispositivo

La nuova collezione di sfondi per iOS 18 comprende quattro motivi astratti in diverse tonalità: rosa, giallo, azzurro e viola. Ogni colore è disponibile sia in versione chiara che scura, permettendo agli utenti di scegliere lo stile che meglio si adatta al proprio gusto e alle condizioni di luce.

I nuovi sfondi di iOS 18 non solo su iPhone

Questi sfondi non sono riservati esclusivamente agli utenti iPhone. Anche chi utilizza dispositivi Android può approfittare di queste immagini, dando un tocco di stile iOS al proprio smartphone. La versatilità degli sfondi li rende una scelta eccellente per chiunque desideri rinnovare l'aspetto del proprio dispositivo con immagini fresche e moderne.

I nuovi sfondi di iOS 18, dunque, offrono un modo semplice e rapido per personalizzare la schermata iniziale del vostro iPhone o dispositivo Android. Con una varietà di motivi e colori, c'è sicuramente uno sfondo che farà al caso vostro. Non perdete l'occasione di aggiungere un tocco di novità e stile al vostro dispositivo, scaricando e impostando uno di questi bellissimi sfondi.