Apple risponde dopo la fake news della sua AI su Luigi Mangione

Al contrario di altre tendenze (ad esempio gli smartphone pieghevoli), in materia di intelligenza artificiale Apple sembra muoversi quasi di pari passo con la concorrenza. Il suo progetto "Apple Intelligence" è infatti già disponibile sui dispositivi con iOS 18.1 o versioni successive. Una delle caratteristiche più importanti di Apple Intelligence è la sua capacità di riassumere le notifiche. Sulla carta, sembra fantastico, condensando lunghe notifiche in riassunti di piccole dimensioni. Tuttavia, l'esecuzione è stata tutt'altro che stellare. In un incidente degno di nota, l'AI di Cupertino ha riassunto un titolo della BBC e ha affermato falsamente che Luigi Mangione, l'uomo accusato di aver ucciso il CEO di UnitedHealthcare, si era tolto la vita. Naturalmente si è trattato di un errore colossale. Tuttavia, ciò ha evidenziato i potenziali pericoli dell'affidarsi all'AI per informazioni sensibili.

Tali imprecisioni hanno sollevato preoccupazioni tra gli utenti e le organizzazioni mediatiche. Reporters Without Borders ha criticato la funzionalità. Inoltre, ha esortato Apple a disattivare Apple Intelligence a causa del suo potenziale di diffusione di disinformazione. In risposta a queste critiche, Apple ha annunciato in una dichiarazione alla BBC che è previsto un aggiornamento software per risolvere i problemi con Apple Intelligence. L'azienda ha affermato che l'aggiornamento "chiarirà ulteriormente quando il testo visualizzato è un riepilogo fornito da Apple Intelligence". Ha inoltre incoraggiato gli utenti a segnalare eventuali riepiloghi di notifiche inaspettati.

Apple: le AI di Google e OpenAI sono sempre un passo avanti rispetto a Cupertino

Mentre Apple è stata cauta nel suo approccio all'intelligenza artificiale, altri giganti della tecnologia hanno fatto passi da gigante. A maggio 2024, Google ha introdotto "AI Overviews", una funzionalità che, tra le altre cose, suggeriva agli utenti di incollare il formaggio sulla loro pizza. Facendo un salto a dicembre 2024, Google ha presentato Gemini 2.0 Flash, che vantava capacità di output audio e immagini native. Nel frattempo, Sam Altman e OpenAI hanno guardato alla superintelligenza artificiale, puntando a spingere i confini delle capacità dell'intelligenza artificiale. Apple riuscirà a risolvere presto i problemi con Apple Intelligence e raggiungere finalmente i suoi competitor? Sebbene l’azienda di Cupertino si stia impegnando non poco, il compito sembra abbastanza arduo.