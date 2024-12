iOS 18.3 beta 1: aggiunto l'atteso supporto ai robot aspirapolvere

Apple ha rilasciato la prima beta di iOS 18.3, a soli cinque giorni dal lancio ufficiale di iOS 18.2. Una delle novità più attese di questo aggiornamento è l’introduzione del supporto per una nuova categoria di dispositivi nell’app Home: i robot aspirapolvere.

Questa funzionalità era stata annunciata lo scorso giugno durante il WWDC 2024 e avrebbe dovuto debuttare con il rilascio iniziale di iOS 18. Tuttavia, non è stata inclusa né nella versione iniziale né nell’aggiornamento iOS 18.2. La novità è stata individuata grazie all’analisi del codice della prima beta di iOS 18.3 da parte di Aaron Perris, che ha condiviso la scoperta su X. Il codice suggerisce che la funzionalità è finalmente in arrivo, con l’introduzione di nuovi strumenti dedicati ai robot aspirapolvere.

Secondo Apple, il supporto consentirà di gestire le principali funzioni dei robot aspirapolvere direttamente dall’app Home, tra cui: accensione e spegnimento, selezione delle modalità di pulizia, gestione dell’aspirazione, controllo delle funzioni di lavaggio (mopping) e monitoraggio dello stato della batteria.

iOS 18.3 dovrebbe arrivare a partire dal prossimo anno

I robot aspirapolvere potranno inoltre essere integrati in scene e automazioni, permettendo così di inserirli all’interno delle routine domestiche. Saranno compatibili anche con Siri, rendendo possibile, ad esempio, chiedere all’assistente virtuale di pulire specifiche aree della casa tramite comando vocale.

Nonostante il supporto sia presente nella beta 1 di iOS 18.3, esiste la possibilità che venga rimosso prima del rilascio ufficiale. Tuttavia, la sua attuale inclusione suggerisce che Apple sta rispettando le tempistiche previste, soprattutto dopo il ritardo con iOS 18.2.

L’aggiornamento iOS 18.3 dovrebbe arrivare in versione stabile all’inizio del prossimo anno. A quel punto, ci si aspetta che Apple fornisca ulteriori dettagli sui produttori di robot aspirapolvere che supporteranno HomeKit. L’integrazione di questa funzionalità rappresenta un passo avanti per la domotica e l’esperienza utente su iOS. Non vedete l’ora di gestire il vostro robot aspirapolvere con l’app Home?