iOS 18.2 beta 2: tutte le nuove funzionalità di intelligenza artificiale

Apple ha recentemente rilasciato la seconda beta di iOS 18.2, introducendo nuove funzionalità che sfruttano l'intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza utente e offrire strumenti creativi avanzati. L’aggiornamento è ricco di novità che spaziano dall'editing di immagini alla personalizzazione delle emoji, passando per miglioramenti nella fotocamera e nuove opzioni di gestione delle app predefinite.

Tra le principali innovazioni, troviamo Image Playground, un tool che consente di generare immagini personalizzate rapidamente. Gli utenti possono scegliere tra diverse modalità, come animazioni, schizzi o illustrazioni, e l’app è accessibile direttamente da app comuni come Messaggi, oltre a essere disponibile anche come applicazione separata. Per chi ama le emoji, Genmoji rappresenta una grande novità: permette di creare emoji su misura, combinando elementi di emoji esistenti.

Un’altra interessante funzione è Image Wand, ora integrata nell’app Note. Grazie a essa, gli utenti possono trasformare schizzi approssimativi in immagini più dettagliate, oppure selezionare aree vuote in una nota e generare immagini contestuali. Inoltre, iOS 18.2 beta 2 offre anche l’integrazione di ChatGPT, che permette di aggiungere capacità di elaborazione avanzate alle applicazioni di scrittura e agli strumenti interni di iOS, offrendo agli utenti un potente supporto di intelligenza artificiale.

Ulteriori novità introdotte

Questo aggiornamento beneficia anche gli utenti di iPhone 16, con miglioramenti alla fotocamera come Visual Intelligence, una tecnologia che consente di riconoscere e identificare oggetti e luoghi con maggiore rapidità, rendendo l’esperienza fotografica ancora più intuitiva.

Oltre a queste funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, la beta introduce anche altre novità. La nuova app Mail, per esempio, implementa la categorizzazione locale per ordinare meglio le email in arrivo. Ora è anche possibile scegliere app di terze parti come predefinite per Messaggi e Telefono, ampliando le possibilità di personalizzazione del dispositivo.

Infine, è stato aggiunto un limite massimo di volume per la riproduzione dei media e nuovi miglioramenti all’app Note vocali. Pur trattandosi ancora di una versione beta, iOS 18.2 promette di essere un aggiornamento significativo, offrendo funzionalità avanzate e miglioramenti su più fronti.