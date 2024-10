iOS 18.1: la beta 7 è ora disponibile, ecco tutte le novità introdotte

Apple ha rilasciato la settima beta di iOS 18.1 e iPadOS 18.1, avvicinandosi al lancio ufficiale di queste versioni aggiornate dei suoi sistemi operativi, destinate a migliorare l’esperienza su iPhone, iPad e Mac. Tra le novità più rilevanti, spiccano le funzioni legate all'intelligenza artificiale di Apple, progettate per semplificare l'uso quotidiano dei dispositivi.

In aggiunta alle innovazioni basate sull'intelligenza artificiale, iOS 18.1 introduce altre importanti modifiche e ottimizzazioni. Le versioni precedenti delle beta hanno già mostrato miglioramenti come la possibilità di personalizzare il Centro di Controllo.

Ora, tutti i pulsanti relativi alla connettività possono essere configurati singolarmente, eliminando la necessità di accedere a opzioni specifiche attraverso pulsanti integrati. Un'altra novità è il supporto per la funzionalità di trascinamento e rilascio con iPhone Mirroring, una funzione assente nella versione originale di iOS 18 e macOS Sequoia. Inoltre, è stato introdotto un nuovo controllo rapido per passare dalla fotocamera posteriore a quella frontale.

Ulteriori aggiornamenti e funzionalità

Con la beta 7 di iOS 18.1, Apple prosegue nello sviluppo di Apple Intelligence, arricchendo le funzionalità legate alla scrittura e alla gestione delle notifiche. Ora, gli utenti possono riscrivere, correggere o riassumere testi in qualsiasi app, incluse quelle di terze parti, e Siri è stato migliorato con un design aggiornato e la capacità di mantenere il contesto tra le richieste, anche in caso di interruzioni o cambiamenti di discorso.

Le notifiche vengono gestite in modo più intelligente: quelle prioritarie appaiono subito in cima alla lista per facilitare la consultazione, mentre nell'app Mail i messaggi urgenti vengono evidenziati, come gli inviti o i promemoria importanti. La nuova modalità Focus analizza il contenuto delle notifiche per visualizzare solo quelle che richiedono un'attenzione immediata. Tra le altre novità, spicca la possibilità di registrare chiamate nell'app Note, con trascrizioni automatiche e riepiloghi generati dall'AI per accedere rapidamente ai dettagli più rilevanti.

Inoltre, l’app Foto è stata arricchita con una funzione di pulizia che permette di rimuovere elementi di disturbo dalle immagini, migliorando la qualità senza alterare il soggetto principale. L'AI è in grado anche di riassumere email lunghe, fornendo agli utenti un accesso diretto alle informazioni essenziali.