iOS 18.1: ecco la beta 2, nuove funzioni per l'intelligenza artificiale

Apple ha recentemente rilasciato la beta 2 di iOS 18.1, una versione del sistema operativo che segna l’introduzione delle prime funzionalità di intelligenza artificiale sviluppate dalla casa di Cupertino.

Disponibile attualmente solo per gli sviluppatori, questa beta è compatibile esclusivamente con i modelli di iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, che sono gli unici dispositivi supportati dalla nuova tecnologia Apple Intelligence. Parallelamente, è stata rilasciata anche la beta di iPadOS 18.1, compatibile con tutti gli iPad dotati di chip M1 o successivi.

Tra le novità più rilevanti di questa versione, spicca un Siri completamente rinnovato. L'assistente vocale di Apple è stato riprogettato per supportare anche l'inserimento di testo, rendendo l'interazione con l'IA più flessibile e accessibile in diverse situazioni. Un'altra interessante aggiunta è rappresentata dagli strumenti di scrittura, che offrono la possibilità di riscrivere, correggere e riassumere testi in modo automatico, facilitando la gestione dei contenuti.

Novità per app Mail, Foto e continua il supporto ad iOS 18.0

L'app Mail ha ricevuto significativi miglioramenti grazie all'integrazione dell'intelligenza artificiale. Ora è possibile usufruire di funzionalità avanzate come riassunti dei messaggi, ordinamento prioritario e risposte intelligenti, migliorando notevolmente l'efficienza nella gestione della posta elettronica. Anche la modalità "Non disturbare", parte della funzione Focus, è stata potenziata: grazie all'IA, sarà in grado di filtrare le notifiche e mostrare solo quelle più rilevanti, adattandosi meglio alle esigenze degli utenti.

L'app Foto, infine, sfrutta l'intelligenza artificiale per ottimizzare la ricerca, permettendo di utilizzare descrizioni testuali per trovare rapidamente le immagini desiderate, e per creare automaticamente ricordi, arricchendo l’esperienza d’uso con suggestive presentazioni personalizzate.

Nonostante queste innovazioni, alcune funzionalità di intelligenza artificiale annunciate da Apple, come Genmoji, Image Playgrounds e l'integrazione con ChatGPT, non sono ancora disponibili in iOS 18.1, lasciando agli utenti in attesa di ulteriori aggiornamenti. Nel frattempo, Apple continua lo sviluppo di iOS 18.0, che introduce altre novità significative, tra cui una ristrutturazione dell'app Foto e una nuova funzione per il controllo delle distrazioni su Safari.