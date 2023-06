Internxt ti fa un regalo: 2TB nel cloud con il 75% di sconto

Hai mai desiderato uno spazio di archiviazione nel cloud che fosse sicuro, conveniente e ti offrisse una capacità di 2TB? Bene, Internxt è qui per rendere il tuo desiderio realtà, facendoti un regalo speciale.

Puoi ottenere 2TB di spazio nel cloud con uno sconto del 75% sul piano di 2 anni. Non perdere questa straordinaria opportunità di proteggere e accedere ai tuoi file in modo sicuro e pratico.

Internxt: scopri tutti i vantaggi del piano da 2TB

Immagina di poter archiviare e condividere i tuoi file in un ambiente altamente sicuro. Grazie alla crittografia end-to-end di Internxt, i tuoi dati saranno criptati prima di lasciare il tuo dispositivo e saranno inaccessibili a chiunque, tranne a te. Questo significa che puoi dormire sonni tranquilli sapendo che i tuoi file saranno al sicuro e protetti da occhi indiscreti.

Ma la sicurezza non è l'unico vantaggio di Internxt. Con 2TB di spazio nel cloud, avrai la libertà di accedere ai tuoi file da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento. Che tu sia a casa, in ufficio o in viaggio, i tuoi documenti, foto e video saranno sempre a portata di mano. Non dovrai più preoccuparti di spazio di archiviazione insufficiente o di perdere i tuoi dati preziosi.

E non finisce qui. Internxt offre anche una gamma completa di servizi per soddisfare tutte le tue esigenze di archiviazione e condivisione. Puoi sincronizzare i tuoi file su più dispositivi, condividere facilmente i tuoi documenti con amici e colleghi e persino creare backup automatici per garantire la massima protezione dei tuoi dati.

La tua soddisfazione è la priorità di Internxt, ed è per questo che offrono una garanzia di rimborso di 30 giorni. Se per qualsiasi motivo non sei completamente soddisfatto del servizio, puoi richiedere un rimborso completo entro i primi 30 giorni dall'abbonamento.

E per garantire la massima tranquillità durante il processo di pagamento, Internxt offre un sistema sicuro al 100%. Puoi effettuare transazioni in tutta sicurezza, sapendo che i tuoi dati finanziari sono protetti da tecniche avanzate di crittografia e sicurezza.

Inoltre, Internxt rispetta la tua privacy. Puoi creare un account anonimo, senza dover fornire informazioni personali sensibili. La tua identità rimarrà completamente protetta mentre ti godi i vantaggi del servizio.

Ora è il momento di fare il passo verso un'archiviazione nel cloud sicura, affidabile e conveniente. Sfrutta l'offerta esclusiva di Internxt: 2TB di spazio nel cloud con il 75% di sconto sul piano di 2 anni. Non rinunciare alla sicurezza dei tuoi file e alla comodità di accedervi ovunque ti trovi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.