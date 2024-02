Internxt: storage cloud al 69% di sconto, OFFERTA PAZZESCA

Internxt è una società che si impegna a fornire servizi cloud decentralizzati e sicuri, con un focus particolare sulla protezione della privacy e dei dati degli utenti. Tra i loro principali punti di forza spunta Internxt Drive, un servizio di archiviazione cloud decentralizzato che garantisce la sicurezza dei dati mediante l'utilizzo di crittografia end-to-end e tecnologia blockchain.

Tra gli altri servizi da segnalare: Internxt Photos, un'applicazione per la gestione sicura delle foto, Internxt Send per la condivisione sicura di file di grandi dimensioni e Internxt Publish, una piattaforma per la pubblicazione di contenuti online.

Tutti questi servizi si distinguono per l'impegno nella protezione dei dati degli utenti e per l'utilizzo di tecnologie avanzate per garantire la massima sicurezza e privacy. Oggi, proprio sul sito di Internxt, è possibile usufruire di una promozione che prevede uno sconto del 69% sui vari piani e livelli d'abbonamento.

Internxt offre piani mensili, annuali e per tutta la vita. Tra i più in voga, segnalati direttamente dal sito stesso, c'è il piano annuale da 5TB che viene venduto a 61,99€ piuttosto che gli originali 199,99€. Si tratta di un'offerta decisamente interessante, così come è molto interessante la possibilità di "testare" il servizio: infatti 10GB di cloud vengono completamente regalati, in maniera totalmente gratuita, dalla stessa Internxt.

Oggi, su Internxt, è disponibile uno sconto in formato XL del 69% sui piani d'abbonamento mensili e annuali per i servizi cloud, assolutamente da non lasciarsi scappare!