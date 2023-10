Internxt: sconto dell'80% sull'abbonamento da 2 TB

Internxt, un nome noto nel mondo dell'archiviazione cloud, sta offrendo uno sconto dell'80% su tutti i suoi piani annuali. Nello specifico, il più capiente - quello da 2 TB di spazio - è disponibile a un prezzo bomba: soltanto 21,58 euro all'anno anziché 107,88 euro. Ma gli sconti si applicano anche sui piani da 20 e da 200 GB.

Massima sicurezza e funzionalità con Internxt

Internxt si distingue dalla concorrenza mettendo la sicurezza al centro della sua offerta. Ogni singolo dato caricato sulla piattaforma è trattato con il massimo riguardo per la riservatezza. Le password e le informazioni personali degli utenti non vengono mai memorizzate, garantendo così la massima protezione dei dati personali. Questo è un elemento cruciale per chi cerca un servizio di archiviazione cloud in cui poter riporre dati sensibili in modo sicuro.

Internxt adotta un approccio completamente open-source e trasparente. Il codice sorgente del servizio è reso pubblico su GitHub, il che consente a esperti e utenti di verificare l'affidabilità del sistema. Inoltre, la conformità al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) garantisce che il trattamento dei dati personali avvenga nel pieno rispetto delle leggi europee sulla privacy. L'azienda ha anche ottenuto una certificazione indipendente da parte di Securitum.

Ma Internxt non è solo sicurezza, è anche praticità. Con la possibilità di archiviare e sincronizzare file e accedervi da qualsiasi dispositivo, la piattaforma semplifica notevolmente il backup e l'accesso ai propri dati ovunque ci si trovi. La disponibilità su diverse piattaforme, incluso Linux, garantisce un'esperienza senza soluzione di continuità per tutti gli utenti.

Le offerte sui piani annuali Internxt sono un'opportunità unica per tutti coloro che cercano una soluzione di archiviazione cloud sicura e conveniente. Tuttavia, ricorda che questa promozione ha una durata limitata, quindi se desideri garantire la sicurezza dei tuoi dati digitali a un prezzo imbattibile, cogli subito questa opportunità.

