Internxt ridisegna il cloud storage: -50% sui piani a vita

Sai che c'è un servizio di cloud storage pronto a offrirti non solo un rifugio sicuro per i tuoi file, ma anche uno sconto incredibile del 50% a vita? Parliamo di Internxt: non un solo servizio di cloud storage, ma un baluardo della sicurezza e della privacy dei dati. Con l'obiettivo principale di mettere l'utente al centro della sua filosofia, Internxt è pronto a rivoluzionare il modo in cui pensiamo al cloud storage.

La sicurezza e la privacy dei tuoi dati sono le massime priorità di Internxt. Dimentica le preoccupazioni per la conservazione delle tue password o delle tue informazioni personali; Internxt non le conserva affatto. Inoltre, i tuoi dati vengono frammentati e crittografati end-to-end sia durante il trasferimento che durante l'archiviazione, garantendo una protezione impeccabile.

Intrnxt è sicuro: ecco perché

Internxt si impegna per la massima trasparenza. Il suo codice sorgente è pubblico e consultabile su GitHub, consentendo a chiunque di esaminare la sua sicurezza. Inoltre, la certificazione da parte di Securitum, leader europeo nel penetration testing, conferma la sua affidabilità.

Con server ad alta velocità distribuiti in tutta l'Unione Europea, Internxt garantisce prestazioni ottimali. L'interfaccia utente è progettata per essere estremamente user-friendly, rendendo facile l'accesso ai tuoi dati quando e dove vuoi.

Con questa promozione attiva, puoi ottenere uno dei piani a vita a metà prezzo. È 'un'offerta unica nel suo genere, che ti libera dagli abbonamenti e ti dà accesso a uno spazio di archiviazione affidabile per sempre. Puoi scegliere tra 2 TB, 5 TB o 10 TB, a prezzi che sono già competitivi e ora diventano ancora più irresistibili.

Internxt sta cambiando il gioco del cloud storage. Offre sicurezza, privacy e prestazioni di prima classe, il tutto con uno sconto del 50% a vita che non puoi permetterti di perdere. Proteggi i tuoi dati in modo impeccabile e risparmia allo stesso tempo. Non c'è mai stato un momento migliore per abbracciare il futuro del cloud storage.

