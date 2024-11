Internxt: piani cloud a vita scontati fino all'85% con il Black Friday

Nel panorama digitale odierno, disporre di uno spazio cloud affidabile è fondamentale per proteggere i propri file e accedervi facilmente da qualsiasi dispositivo. Internxt si distingue in questo settore grazie all'adozione di tecnologie avanzate, un'attenzione particolare alla privacy e soluzioni accessibili per diverse esigenze. In occasione del Black Friday, Internxt propone sconti fino all'85% su tutti i suoi piani, rendendo ancora più conveniente l'utilizzo di uno strumento che consente di archiviare e gestire i file in modo sicuro e privato.

Perché scegliere Internxt

Internxt non è un semplice provider di archiviazione, ma un servizio progettato per garantire la massima protezione dei dati. I file caricati sulla piattaforma vengono crittografati e suddivisi in piccoli frammenti, distribuiti su diversi server. Questo sistema garantisce che nessuno, nemmeno Internxt, possa accedere ai tuoi contenuti, offrendo un livello di sicurezza che supera di gran lunga i tradizionali servizi cloud.

Inoltre, Internxt pone grande attenzione alla facilità d’uso. La piattaforma è compatibile con tutti i principali sistemi operativi e consente di sincronizzare facilmente i file su dispositivi diversi. Grazie a funzionalità come l’autenticazione a due fattori e la possibilità di trasferire file fino a 20 GB, Internxt è ideale sia per uso personale che professionale.

In occasione del Black Friday, Internxt offre la possibilità di sottoscrivere i suoi piani a prezzi fortemente scontati. Ad esempio, il piano da 10 TB, normalmente offerto a 299,99 euro all’anno, è disponibile a soli 45 euro. Un’opportunità imperdibile per chi cerca una soluzione cloud sicura, capiente e conveniente.

Internxt è pensato per chi vuole proteggere i propri dati senza rinunciare alla semplicità di utilizzo. Con un’interfaccia intuitiva e tecnologie all’avanguardia, il servizio consente di archiviare e condividere file in totale tranquillità, sapendo che la privacy è sempre al primo posto.

Per attivare il servizio vai sul sito di Internxt.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.