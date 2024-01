Internxt: perché scegliere i piani annuali per l'archiviazione dei dati

Sicuramente hai uno smartphone e, con tutta probabilità è pieno di file di ogni genere. Magari sei anche un creatore di contenuti che deve gestire tanti dati, quindi il problema è doppio.

Cosa fare? Affidati a Internxt. Il mondo digitale, come ben sai, è un andirivieni di informazioni, tra cui le tue. In agguato, malware e hacker, che mirano a impadronirsene. Il cloud storage di Internxt è la fortezza inespugnabile migliore.

I piani annuali di Internxt, sinonimo di sicurezza e qualità

Parliamo di piani di abbonamento. Quelli di Internxt vanno da 200GB a 10TB, possono essere acquistati mensilmente, annualmente oppure una tantum, ossia a vita.

Indipendentemente dalla scelta, la sicurezza dei dati viene garantita dalla crittografia end-to-end e dalla tecnologia zero-knowledge AES-256. Soltanto tu potrai accedere ai tuoi dati, così la tua privacy sarà garantita.

La particolarità di Internxt risiede nella sua natura Open Source, garantendo massima trasparenza e fiducia nella piattaforma. Conformità al GDPR e certificazione da Securitum assicurano che i tuoi dati siano in mani sicure.

Internxt può essere installato su qualsiasi sistema operativo e dispositivo. La sua interfaccia è molto intuitiva, quindi semplifica notevolmente la navigazione.

Passiamo ai costi dei vari piani. Se opti per l’abbonamento annuale, sono i seguenti:

200GB a 45,99 €;

2TB a 109,99 €;

5TB a 199,99 €;

10TB a 299,99 €.

Niente schede SD o hard disk esterni: con Internxt, tutti i tuoi dati saranno al sicuro dentro il cloud storage più sicuro al mondo!

Sull'abbonamento annuale è prevista la garanzia di rimborso di 30 giorni nel caso in cui il servizio non soddisfa le tue aspettative. Adesso, non ti resta che cliccare sul bottone qui sotto e abbonarti a Internxt!

