Internxt: per il mese della cybersecurity 80% di sconto su tutti i piani

In occasione di questo ottobre, mese dedicato alla sicurezza digitale, la società spagnola Internxt ha lanciato una promozione che offre uno sconto dell’80% su tutti i piani premium, con prezzi che partono da soli 1 euro al mese per il piano da 200 GB. Cosa offre Internxt? Un ottimo servizio di cloud storage, uno spazio virtuale sicuro dove è possibile archiviare foto, video, documenti e altro. Uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza dei propri file e dati personali.

Internxt è in offerta: piani cloud a vita scontatissimi

La necessità di conservare i propri file in un cloud sicuro è sempre più evidente, soprattutto considerando che una violazione dei dati può causare gravi perdite di informazioni, problemi legali o estorsioni. Per questo, è essenziale scegliere un servizio affidabile che protegga i dati personali.

Con il cloud storage di Internxt, è possibile mettere al sicuro i propri file anche nel caso in cui il dispositivo venga rubato o violato. Uno dei principali punti di forza di Internxt è l’utilizzo della crittografia a conoscenza zero, che garantisce che solo l'utente possa accedere ai propri file e dati archiviati.

Altro punto di forza di Internxt è la sua architettura decentralizzata, che distribuisce i file in più luoghi, riducendo molto i rischi legati a violazioni o perdite. Ottima anche tutta la trasparenza assicurata dal servizio: la piattaforma è completamente open-source, permettendo a chiunque di verificare il codice e garantire la conformità agli standard di sicurezza.

L’offerta di Internxt (con garanzia di rimborso entro 30 giorni) è disponibile ancora per pochi giorni. Per ulteriori dettagli, visita la pagina promozionale sul sito ufficiale. Non manca molto alla fine di ottobre: le offerte in questione termineranno tra una manciata di giorni, quindi il consiglio è di non tergiversare troppo.

