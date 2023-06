Internxt offre un supremo sconto del 90% sull'offerta da 2TB

Non potete sicuramente lasciarvi scappare la promozione di Internxt, che sconta di ben il 90% il suo piano da 2TB, portandolo a soli 10,79€ l'anno. Un'ottima occasione per usufruire di uno spazio veramente vasto dove poter archiviare i propri dati, dalle foto, ai video e i documenti. Basterà inserire il codice "SUMMER90" in fase di registrazione e il gioco è fatto! Il piano sarà vostro a un prezzo veramente stracciato.

Ma cosa offre nel dettaglio? Internxt è innanzitutto una piattaforma sicura e stabile, verificata in maniera indipendente da Securitum per quanto riguarda la penetrazione di rete. Una garanzia sulla protezione contro i più recenti attacchi informatici. Offre anche i più recenti standard di cifratura e mette a disposizione un client davvero facile da usare.

Internxt: promozione imperdibile per il cloud da 2TB

Internxt cloud è pensato per la privacy degli utenti. Non raccoglie alcun dato sull'utilizzo e procede a crittografare tutti i file caricati, in modo che abbiate il totale controllo sulla vostra attività e l'accesso esclusivo ai vostri file, in quanto proprietari. Tutto quello che viene caricato sul cloud è sottoposto a cifratura AES a 256-bit già durante la fase di trasferimento.

Grazie ai server presenti in tutto il suolo europeo, garantisce il massimo della velocità con qualsiasi connessione e su qualsiasi dispositivo. È compatibile sia con Windows, che anche con MacOS, iOS e Android. Con l'applicazione fornita, PC, notebook, tablet e smartphone collegati verranno immediatamente sincronizzati, in modo da rendere i file accessibili da qualsiasi luogo.

L'interfaccia pulita e lineare di Internxt agevola anche maggiormente le attività di lavoro, pur mantenendo un elevato standard di sicurezza. Tutte le necessità per la collaborazione sui documenti con i colleghi verranno assecondate senza alcun problema.

Ogni file è protetto dalla ridondanza integrata del cloud, con cui viene sottoposto a backup periodici memorizzati in tutta la rete di server. Potete anche provare Internxt gratis aprendo un account da 10GB!

Acquistate ora il cloud da 2TB e approfittate della promozione prima che scada!

