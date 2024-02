Internxt: cloud storage con piani per tutte le esigenze

Di cloud storage ce ne sono tanti, ma non tutti sono affidabili e sicuri. L’eccezione è Internxt, una delle opzioni più promettenti sul mercato.

Il servizio si basa sulla crittografia AES-256 a conoscenza zero, che garantisce elevatissimi livelli di sicurezza. Quindi, puoi vivere sonni tranquilli, perché i tuoi dati personali saranno protetti all’interno dell’archivio cloud.

Se vuoi sfruttare appieno il servizio di Internxt, devi sottoscrivere uno dei piani annuali disponibili. I prezzi partono da 45,99 euro per il piano da 200GB. Invece, per gli altri piani da 2TB, 5TB e 10TB, i prezzi sono rispettivamente 109,99 euro, 199,99 euro e 299,99 euro. Una diversità di opzioni, che ti consente di scegliere il piano più adatto alle tue esigenze di archiviazione.

Internxt: sicurezza e privacy al primo posto

Con l’utilizzo della crittografia AES-256 bit, Internxt è uno dei servizi di cloud storage più sicuri per i file degli utenti.

La privacy è ulteriormente rafforzata dal fatto che le password e tutti gli altri dati sono crittografati sia durante il trasferimento nello spazio cloud che il transito.

Con il principio "a conoscenza zero", sei certo di essere l’unico a poter accedere ai tuoi dati, così la tua privacy è assicurata.

Indipendentemente dal piano che sceglierai, con ognuno otterrai archiviazione e condivisione di file criptati, l'utilizzo completo dei servizi e l'accesso ai file da qualsiasi dispositivo.

Per quanto riguarda i metodi di pagamento, puoi scegliere tra PayPal, Google Pay, Apple Pay, MasterCard, VISA e American Express. Detto questo, non ti resta che scegliere il piano e cliccare sul bottone qui sotto per abbonarti.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.