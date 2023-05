Un cloud capiente è sempre la miglior opzione per chi ha la necessità di tenere al sicuro i propri dati, tra documenti e contenuti multimediali, non avendo la possibilità di acquistare un NAS. In situazioni come queste, un servizio come Internxt è ideale. Assicura infatti sicurezza massima, sottoponendo i dati degli utenti a crittografia, nonché la possibilità di accedervi ovunque in un solo posto. Il piano da ben 2TB di spazio, attualmente in sconto dell'80%, ha un prezzo di soli 21.58€ all'anno.

Internxt: cosa include il cloud

Internxt cloud mette alla base dei suoi servizi la riservatezza e la sicurezza dei dati utente:

È progettato per essere privato: non vengono memorizzati i dati utente relativi all'accesso, come password o altri dati. Ciascuno di essi è rigorosamente crittografato, sia quando viene memorizzato sia quando è in transito. Ciò garantisce il totale controllo dei propri file, ovunque ci si trovi.

La sicurezza è alla base: i file caricati sul cloud vengono istantaneamente sottoposti a crittografia end-to-end. Solo i proprietari potranno avere accesso ai propri dati.

Conformità ai criteri di sicurezza: Internxt è stato verificato da Securitum, tra le migliori società europee per quanto riguarda i test di penetrazione informatica.

Codice sorgente trasparente: il codice è reso pubblico ed accessibile a chiunque voglia controllarne la sua integrità.

L'app di Interxt è compatibile con tutte le piattaforme, Linix incluso, ed è facile da utilizzare. Per caricare i propri dati basta un semplice trascinamento nella schermata, agevolando la produttività. Sono anche disponibili funzionalità di backup automatizzate, oltre una galleria dedicata al caricamento delle foto e dei video. L'applicazione è inoltre da poco disponibile anche in lingua Italiana.

È possibile provare il servizio creando un account totalmente gratuito da 10GB. Chi ha necessità professionali non può tuttavia perdersi l'offerta da 2TB, scontata dell'80%. Un occasione che non bisogna lasciarsi scappare!

