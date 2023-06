Internxt cloud: 2TB sono vostri con questo sconto del 90%

Internxt è attualmente in promozione con un'occasione più unica che rara. Inserendo il codice "SUMMER90" potrete infatti acquistare uno spazio cloud da ben 2TB a soli 10,79€, grazie all'impressionante sconto del 90%.

Scegliere Internxt vi garantirà di beneficiare di una piattaforma sicura, su cui poter caricare documenti e file multimediali, con la possibilità di condividerli anche con altri utenti, in totale sicurezza. Utilizza gli standard di sicurezza più alti e garantisce il massimo della privacy.

Internxt: progettato per essere privato

Internxt fa uso di una politica "a conoscenza zero" e non raccoglie quindi alcun dato d'uso da parte degli utenti. È pensato per essere privato, in modo che soltanto voi abbiate accesso ai vostri file e ne conosciate il contenuto.

Fa uso di una sicurezza che non scende a compromessi. La crittografia AES a 256-bit è attualmente lo standard di cifratura più elevato, il quale garantisce che soltanto il proprietario possa avere accesso ai propri file.

Grazie alla presenza di una rete di server distribuita in tutto il territorio europeo, Internxt garantisce il massimo delle prestazioni ovunque vi troviate, da qualsiasi dispositivo e con qualsiasi connessione. L'applicazione, disponibile per PC, MacOS, Android e iOS, ha un'interfaccia pulita e immediata, pensata per facilitare il lavoro o qualsiasi altra attività che ne richieda l'uso.

Grazie alla ridondanza integrata, i vostri file caricati sul cloud di Internxt saranno completamente al sicuro. Non ci sarà alcun rischio che possiate subire una perdita accidentale, poiché le copie di backup vengono archiviate sui molteplici server europei. Tutte le foto vengono inoltre caricate in automatico all'interno di una galleria online dedicata, così che possiate visualizzarle quando volete su tablet, notebook o smartphone.

È compatibile con la maggior parte delle piattaforme in uso, compreso Linux! Tutti i dispositivi collegati verranno sincronizzati ogni qual volta verranno caricati dei nuovi file.

Volete provare il servizio prima dell'acquisto? Internxt vi permette di farlo con un account totalmente gratuito da 10GB! Fatevi un'idea e poi approfittate del mega sconto per avere ben 2TB di spazio a un prezzo stracciato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.