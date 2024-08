Internet Unlimited: la fibra senza limiti di Vodafone è in offerta

Internet Unlimited è la nuova offerta di Vodafone per la linea Internet di casa. In questi giorni è in promozione a 25,90 euro al mese invece di 27,90 euro, con costo di attivazione scontato a 19,95 euro anziché 39,90 euro.

L'offerta Internet Unlimited include la massima velocità della fibra Vodafone, che raggiunge i 2.5 Gigabit al secondo in base alla copertura della zona in cui si abita, più chiamate illimitate e Vodafone station. Inoltre è possibile recedere il contratto in qualsiasi momento: se il recesso avviene nei primi 24 mesi dall'attivazione, occorre saldare le rate rimanenti del costo rateizzato di 5 euro al mese.

Internet Unlimited: la nuova offerta per la casa di Vodafone

Tra i vantaggi più significativi della rete Vodafone si segnala la potenza della connessione, sia in download che upload, per una navigazione alla massima velocità, senza limiti e stabile. Le prestazioni della fibra sono più che sufficienti per soddisfare appieno i propri interessi, dal gaming in alta definizione alla visione di film, serie tv ed eventi sportivi anche in 4K.

La rete Vodafone è inoltre una delle migliori scelte possibili per chi lavora da casa e ha bisogno di una connessione affidabile e allo stesso tempo potente. Ad esempio, la fibra di Internet Unlimited offre la possibilità di gestire al meglio le call di lavoro o i corsi online, senza ritardi di connessione.

Prima di attivare la promo (facendolo online si dimezzano i costi di attivazione, che passano da 39,90 euro a 19,95 euro una tantum), verifica la copertura della tua zona, assicurandoti che il comune dove risiedi sia raggiunto dalla fibra di Vodafone. Puoi completare la verifica tramite questa pagina dedicata del sito ufficiale.

