Internet lento? Vodafone ti offre l'attivazione gratis per la Fibra!

Con l'Offerta Flash di Vodafone hai internet senza limiti a soli 23,90€ al mese, senza costi di attivazione. Hai capito bene, avrai la Fibra super veloce di Vodafone senza dover pagare 39,90€ per attivarla!

Un'offerta veramente incredibile, che ti permette di navigare con il Modem con Wi-Fi ottimizzato, così da avere sempre connessione stabile e massime prestazioni! Non solo, hai anche chiamate illimitate verso chi vuoi e - soprattutto - l'attivazione gratuita del servizio.

Verifica subito la tua copertura direttamente dalla pagina della promozione. E non perdere tempo: l'offerta è disponibile ancora per pochissimo!

Vodafone Offerta Flash, la Fibra super veloce senza costi di attivazione

Se vuoi navigare da casa senza limiti e senza problemi di connessione allora approfitta subito dell'Offerta Flash di Vodafone. Avrai una Fibra veloce e sicura, con modem ottimizzato e chiamate illimitate ad appena 23,90€ al mese con zero costi di attivazione del servizio. Risparmiando così ben 39,90€!

In più, con Vodafone, puoi godere di una connessione Internet senza limiti, che raggiunge fino a 2,5 Gigabit/s di velocità. Il servizio include un modem dotato di WiFi Optimizer, che assicura che tutti i dispositivi collegati rimangano connessi tra loro, garantendo stabilità e ottime prestazioni durante la navigazione. La qualità streaming in 4K è così assicurata, anche per il gaming.

Inoltre, avrai accesso alle famose chiamate illimitate da telefono fisso verso numeri di rete fissa e mobile nazionali. Per rendere la transizione ancora più fluida, riceverai anche una SIM Dati con 15GB al giorno, utile mentre attendi l'attivazione della linea fissa. Inoltre, potrai utilizzare una SIM Dati con 5GB al mese per navigare da qualsiasi dispositivo, senza interruzioni e senza alcun costo aggiuntivo.

Che aspetti? L'offerta sta per scadere: verifica ora la tua copertura e procedi all'attivazione (gratuita) del servizio: solo 23,90€ al mese per avere tutti i vantaggi elencati!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.