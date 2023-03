Internet alla massima velocità con Vodafone e SENZA RETE FISSA

Le offerte SIM DATI di Vodafone ti permettono di navigare con chiavetta, tablet o router mobile senza la necessità di avere la linea fissa. Le usi quando e dove vuoi e con i dispositivi che preferisci.

Vodafone ti dà la possibilità di scegliere tra quattro differenti soluzioni: poi ti basterà sfruttare un device che supporti la SIM dati, che sia un vecchio smartphone o lo stesso router mobile di Vodafone, una chiavetta o un tablet.

Le offerte Vodafone per avere internet ovunque

Le offerte Internet Mobile di Vodafone si suddividono in due categorie: abbonamento e ricaricabile. I piani di abbonamento partono da 11,99 euro al mese e includono da un minimo di 50 ad un massimo di 50GB alla massima velocità.

In alternativa, hai le offerte ricaricabili, a partire da 9,99 euro al mese, e con 20 o 50GB a tua disposizione. Qualunque cosa sceglierai sarai certo di poter connetterti ad una rete WiFi portatile che ti assicura velocità degne di una rete fissa, pur senza averne una in casa.

Merito della rete 5G di Vodafone e dei dispositivi che puoi richiedere in fase di attivazione, come il modem portatile di ultima generazione: uno dei più potenti attualmente in commercio.

Visita dunque la pagina ufficiale dell'offerta e inizia a scegliere il piano più adatto alle tue esigenze. Pagherai soltanto i costi di attivazione e la spedizione della SIM e di eventuali dispositivi che avrai scelto avverrà gratis direttamente a casa tua.

