Internet a casa a meno di 25€ al mese? Ecco l’offerta con la fibra di Sky Wifi

Per la propria casa si ha la necessità di trovare una connessione internet che sia effettivamente veloce e stabile, ma anche possibilmente conveniente. Le offerte non mancano, ma spesso ruotano più o meno tutto intorno alla stessa cifra. Sky Wifi ha previsto una nuova offerta con la possibilità di ridurre il costo sia del canone mensile che dell’attivazione (e non solo). Verifica la copertura online e scopri quali velocità puoi raggiungere con Sky Wifi.

Quanto si può risparmiare con Sky Wifi

L’offerta Sky Wifi prevede per 12 mesi il canone mensile per avere la fibra ottica (fino a 1Gbps in download e fino a 300Mbps in upload) o la connessione Super Internet (fino a 100Mb/s in download e fino a 20Mb/s in upload) a 25,90€ al mese invece che 29,90€. A essere interessata dall’offerta è anche il costo di attivazione che passa da 49€ a 29€.

È possibile, inoltre, ridurre ulteriormente il costo del canone della connessione internet ed estenderlo per altri sei mesi. Attivando un’offerta Sky Sport o Sky Cinema, infatti, il canone Sky Wifi passa a 20,90€ al mese per 18 mesi. Scegliendo il piano Sky TV + Sky Sport si andrà a pagare 14,90€ per 18 mesi invece che 51,90€, così come per Sky TV + Sky Cinema (invece dei 44€ di listino).

Per accedere a questa interessante offerta sia per la connessione internet ultraveloce che per l’accesso ai migliori eventi live sportivi e film e serie TV disponibili, è sufficiente accedere alla pagina dedicata, verificare la copertura (o fissare una chiamata con un operatore) e sottoscrivere l’offerta. In caso di un abbonamento internet già presente si occuperà Sky di procedere con la disdetta liberando il cliente da questo impegno e fastidio.

Una volta attivata l’offerta e installato il router Sky Wifi Hub con Wi-Fi 6 si potranno guardare contenuti in streaming, giocare online, lavorare in smart working e navigare su internet senza interruzioni o rallentamenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.