Interessi al 4% senza vincoli: con Conto Arancio il guadagno è assicurato

Per aumentare in sicurezza il valore del proprio patrimonio è possibile puntare su di un Conto Deposito. Tra le opzioni da sfruttare oggi c'è Conto Arancio di ING che garantisce un tasso di interesse lordo del 4% per un investimento di 12 mesi. Il deposito è protetto e garantito dal Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi, fino a 100.000 euro ed è, inoltre, senza vincoli con la possibilità di recuperare il denaro in qualsiasi momento.

L'accesso a Conto Arancio è completamente gratis: non ci sono costi di apertura, di versamento, di prelievo o di chiusura. Per accedere al prodotto basta visitare questa pagina del sito ufficiale ING e completare l'apertura online di Conto Arancio. Basterà un bonifico dal proprio conto corrente per iniziare a sfruttare gli interessi al 4%.

Conto Arancio con interessi al 4%: il guadagno è garantito

Grazie a Conto Arancio è possibile beneficiare di un tasso di interesse del 4% per 12 mesi. L'investimento, come detto, è interamente protetto dal Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi e gli interessi maturati saranno riconosciuti a fine anno. Il deposito è anche senza vincoli.

Con la proposta di ING è possibile ottenere un ottimo guadagno con la massima sicurezza. Ogni 10.000 euro depositati, infatti, è possibile sfruttare un guadagno netto di 276 euro. Il deposito massimo è di 100.000 euro e, di conseguenza, è possibile guadagnare con Conto Arancio fino a 2.760 euro in un anno.

Come sottolineato in precedenza, Conto Arancio è gratuito e non ha costi di alcun tipo. È importante specificare che non si tratta di un conto corrente ma di un Conto Deposito dove depositare il proprio denaro, con un bonifico dal conto corrente, per sfruttare un tasso di interesse elevato.

L'apertura è semplicissima: basta collegarsi al sito ufficiale di ING e seguire la procedura online per la registrazione. Conto Arancio sarà subito attivo, permettendo di iniziare a sfruttare il tasso di interesse agevolato riconosciuto ai nuovi clienti ING.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.