Inter-Monaco: dove vederla in TV e streaming anche all'estero

L'Inter si prepara all'ultima giornata della fase campionato di Champions League. Ai nerazzurri di Simone Inzaghi basta un pareggio contro il Monaco per ottenere il passaggio del turno direttamente agli ottavi di finale di marzo, il che significa evitarsi due insidiose partite con gli spareggi di febbraio.

La partita si giocherà domani 29 gennaio alle ore 21. Potrai vederla in diretta streaming in esclusiva su Prime Video. Se ti trovi all'estero, puoi usare NordVPN per superare i limiti geografici.

Inter-Monaco in streaming dall'estero

Se ti trovi all'estero scoprirai che, per ragioni di copyright, non puoi sfruttare Prime Video per guardare la partita tra Inter e Monaco. Un limite che però puoi aggirare facilmente con NordVPN, sfruttando una delle funzioni principali della piattaforma, ecco come:

Attiva un abbonamento NordVPN con gli sconti di inizio anno Scarica NordVPN sul dispositivo in cui vedrai la partita Apri NordVPN e inserisci le tue credenziali Apri la lista dei server e collegati a un server italiano Adesso puoi aprire Prime Video e guardare regolarmente Inter-Monaco come se ti trovassi in Italia

Del resto, tramite NordVPN avrai anche il vantaggio di una connessione veloce, privata e sicura, senza interruzioni per lo streaming e con la migliore banda disponibile.

Ti ricordiamo invece che Prime Video è già incluso con il tuo abbonamento Prime: se non ce l'hai, puoi sfruttare una prova gratuita di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.