Intelligenza artificiale in Kaspersky Small Office Security

Una protezione antivirus deve essere efficace nel riconoscere tutte le minacce informatiche, ma deve essere altrettanto efficiente nell'evitare di segnalare come pericolosi file e programmi in realtà innocui. Stiamo parlando dei cosiddetti "falsi positivi", ovvero tutte quelle minacce segnalate per errore come tali dagli antivirus che a volte possono rappresentare un problema non da poco per la quotidiana operatività aziendale. Quel che infatti i titolari di piccole imprese vorrebbero evitare è vedersi bloccare software o siti legittimi perché ritenuti pericolosi, con conseguente perdita di tempo e di risorse per ripristinare la situazione e tornare alla normale attività. In casi come questi può essere di fondamentale importante l'utilizzo dell'IA nei prodotti antivirus, il cui contributo è fondamentale per migliorare il rilevamento delle minacce e ridurre i falsi positivi. Per questa ragione è sempre una buona idea affidarsi a suite per la sicurezza avanzata come Kasperky Small Office Security.

Il rilevamento delle minacce efficace di Kaspersky Small Office Security

Kaspersky Small Office Security mantiene al riparo da ogni tipo di attacchi i dispositivi aziendali, siano essi PC desktop, workstation, dispositivi mobili o file server. Grazie agli avanzati algoritmi implementati nel codice, la suite di Kaspersky è in grado di assicurare con estrema precisione il rilevamento in tempo reale degli attacchi di malware, phishing e ransomware. A tutto questo si aggiunge inoltre la capacità di bloccare le minacce in arrivo durante le delicate transazioni online.

La gestione centralizzata delle funzioni di Kaspersky Small Office Security non obbliga le aziende a ricorrere a dei professionisti IT. Il pannello di controllo della suite consente infatti di aggiungere e rimuovere i dispositivi, installare gli aggiornamenti, bloccare i file potenzialmente infetti, gestire gli avvisi e le informazioni finanziarie, nonché tenere sempre aggiornate e al sicuro le password aziendali. Il tutto avviene in maniera semplice e immediata, senza richiedere particolari competenze informatiche.

Kaspersky Small Office Security offre però non solo avanzati algoritmi per il rilevamento delle minacce, ma anche una VPN superveloce che permette di connettersi in maniera anonima e sicura. Completano quindi la panoramica delle principali funzionalità gli strumenti Password Manager e Safe Money la cui disponibilità varia in base al pacchetto di licenze acquistate.

La protezione di Kaspersky Small Office Security con la garanzia di rimborso entro 30 giorni

I clienti che decidono di affidarsi a Kaspersky Small Office Security possono scegliere la configurazione del proprio abbonamento selezionando il numero di licenze di cui hanno bisogno. L'offerta va da un minimo di 3 ad un massimo di 49 licenze e i prezzi di lancio per i nuovi clienti partono da 64,08 euro su base annuale.

Kaspersky consente inoltre di provare i vantaggi della propria suite per la sicurezza a costo zero grazie alla garanzia di rimborso entro 30 giorni prevista per tutti i piani di abbonamento.

