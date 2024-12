Intel risolve i problemi di prestazioni delle CPU Arrow Lake

Le nuove CPU Arrow Lake di Intel sono uscite a ottobre promettendo alte prestazioni a bassi livelli di potenza. Tuttavia, dalle recensioni sono state rilevate prestazioni di gioco sorprendentemente mediocri. Ora, il produttore di chip in difficoltà afferma di aver gradualmente rilasciato aggiornamenti che hanno risolto la maggior parte dei problemi identificati, come già riportato in precedenza da Tom's Hardware. Come affermato da Robert Hallock, VP e GM di Intel durante un'intervista con HotHardware: "Alla fine, c'erano quattro problemi di base che dovevamo risolvere e le soluzioni per quelli sono già sul campo in questo momento. Sono usciti nelle ultime due settimane circa a gocce e a spizzichi, come consentito dai programmi di aggiornamento".

Intel: i problemi riscontrati dagli utenti con Arrow Lake

I problemi segnalati sono stati diversi. Uno derivava da un aggiornamento "mal programmato" che avrebbe dovuto ottimizzare il sistema di gestione dell'alimentazione del processore (PPM) di Windows per i processori Intel Core Ultra serie 200S. Invece di rilasciare l'aggiornamento PPM prima che i revisori mettessero le mani sui processori, Intel afferma di aver programmato l'aggiornamento in modo che uscisse quando fosse diventato ampiamente disponibile. Ciò potrebbe aver causato ai revisori prestazioni peggiori del previsto. A causa dell'aggiornamento PPM mancante, l'Application Performance Optimizer (APO) di Intel che aumentava le prestazioni non poteva avere effetto nei giochi. Dall’altra parte, le impostazioni delle prestazioni "non configurate" hanno avuto un impatto negativo sui benchmark dei revisori.

Una correzione per questi problemi era già stata applicata nella build 26100.2161 di Windows 11. Intel afferma inoltre che Epic Games ha risolto un problema di compatibilità dei driver che causava la blue screen of death durante l'esecuzione di giochi con Easy Anti-Cheat, come Star Wars Outlaws. Intel sta pianificando di rilasciare un altro set di aggiornamenti delle prestazioni per le CPU Arrow Lake a gennaio. L’azienda ha rivelato che "fornirà un aggiornamento completo delle prestazioni" al CES 2025. Per ora, la società consiglia di aggiornare Windows e di applicare l'ultimo aggiornamento del BIOS alla scheda madre (se non fatto già). In alternativa, gli utenti possono aspettare l'aggiornamento delle prestazioni "definitivo", in arrivo il prossimo anno.