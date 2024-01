Processore AMD Ryzen 7 5700G 8 Core in super offerta a 138€ su Amazon (IL PIÙ VENDUTO)

Il processore AMD Ryzen 7 5700G 8 Core per computer Desktop, il più venduto nell'ultimo mese su Amazon tra gli articoli della categoria Processori, è in offerta a 138 euro invece di 324 euro, grazie al 57% di sconto sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Ecco il link all'offerta.

Potente, versatile, non scalda mai e consuma pochissimo: ecco, in breve, il riepilogo di ciò che rappresenta AMD Ryzen 7 5700G per chi ha già avuto modo di metterlo alla prova con il suo computer, risolvendo qualsiasi tipo di problema occorso in precedenza.

Processore AMD Ryzen 7 Serie 5000 in sconto del 57% su Amazon

Basato sull'architettura Zen 3, il processore AMD Ryzen 7 appartenente alla Serie 5000 si presenta con 8 core e 16 Threads, con una frequenza massima fino a 4,6 GHz e un valore di TDP di appena 65W. Tra i sistemi operativi supportati si segnalano Windows 10 a 64 Bit, RHEL x86 a 64 Bit e Ubuntu x86 a 64 Bit, oltre naturalmente al nuovo Windows 11.

Il processore in offerta integra la scheda grafica Radeon da 8 Core e con una frequenza pari a 2.000 MHz. Lato connettività da notare la versione 3.0 PCI Express.

Con oltre 200 acquisti nell'ultimo mese, il modello 5700G 8 Core è il processore più venduto su Amazon. Un traguardo meritatissimo, alla luce delle prestazioni sulla carta, che trovano riscontro anche nella realtà.

Cogli al volo la maxi offerta di Amazon sul processore AMD Ryzen 7 5700G, per risparmiare quasi 200 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato.

