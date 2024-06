Instant Hotspot di Android: ecco tutti i dettagli e le limitazioni

Instant Hotspot è una nuova funzionalità di Android che facilita la connessione immediata a Internet di un altro dispositivo Android con un semplice tocco. Per sfruttare questa funzione, è necessario che entrambi i dispositivi siano registrati con lo stesso account Google e abbiano i servizi cross-device abilitati.

Per attivare Instant Hotspot, è necessario seguire alcuni passaggi su entrambi i dispositivi coinvolti. Innanzitutto, bisogna assicurarsi che entrambi siano collegati allo stesso account Google. Successivamente, bisogna andare su Impostazioni, selezionare Google, poi Tutti i servizi, e infine Dispositivi e condivisione. All'interno di questa sezione, si devono abilitare i Servizi cross-device. A questo punto, è possibile attivare le opzioni "Condivisione Internet" e "Hotspot istantaneo".

Una volta che Instant Hotspot è attivato, connettersi all'hotspot istantaneo è semplice. Sul dispositivo che necessita di una connessione Internet, è sufficiente attivare il Wi-Fi. Se il dispositivo si trova nel raggio d'azione di un dispositivo con hotspot istantaneo attivo, apparirà una notifica. Toccando la notifica, si connetterà automaticamente all'hotspot senza dover inserire una password.

In alternativa, si può andare su Impostazioni, selezionare Rete e Internet, e poi Internet sul dispositivo che non ha una connessione. Nell'elenco delle reti disponibili, si seleziona l'SSID dell'hotspot istantaneo per connettersi senza dover inserire alcuna password.

Quali sono le limitazioni di Instant Hotspot? Scopriamole insieme

Nonostante la sua utilità, Instant Hotspot presenta alcune limitazioni. Ad esempio, non è disponibile sui dispositivi Android Go, poiché questi non supportano i servizi cross-device necessari per il funzionamento di Instant Hotspot. Inoltre, i dispositivi Samsung non supportano questa funzione e devono utilizzare la funzione Auto Hotspot di One UI per condividere la connessione Internet.

Instant Hotspot è disponibile solo su dispositivi che eseguono Android 11 o versioni successive. I dispositivi Pixel con Android 14 o versioni successive offrono un SSID di hotspot più informativo rispetto ad altri dispositivi Android, facilitando l'identificazione dell'hotspot.

Per quanto riguarda i tablet Android, è necessario utilizzare la notifica per connettersi all'hotspot istantaneo, poiché l'SSID non è visibile nelle impostazioni Wi-Fi.

Instant Hotspot rappresenta una funzione utile che semplifica notevolmente la condivisione della connessione Internet tra dispositivi Android. Questo strumento è particolarmente vantaggioso per chi necessita di connettere rapidamente più dispositivi senza dover passare per configurazioni complicate o l'inserimento di password.