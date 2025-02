Instagram sta valutando di lanciare un'applicazione solo per i reels

Con il futuro di TikTok negli Stati Uniti che continua a restare incerto, Instagram di Meta starebbe considerando il lancio di un'app dedicata esclusivamente ai Reels, la funzione che consente la creazione e la condivisione di video brevi. Questa possibile nuova applicazione sarebbe concepita per offrire un'esperienza simile a quella di TikTok, con un’interfaccia che permetterebbe di scorrere facilmente tra i video, un formato sempre più popolare tra gli utenti di tutto il mondo.

La notizia di questo piano è emersa da una discussione interna avvenuta recentemente, durante un incontro tra Adam Mosseri, capo di Instagram, e i dipendenti. Nonostante le voci sulla creazione dell'app, Meta non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, lasciando la questione aperta.

Il contesto in cui Meta sta valutando questa mossa è quello di una crescente preoccupazione da parte del governo statunitense nei confronti dei legami di TikTok con la Cina. Le autorità americane temono che l'app, che conta oltre 170 milioni di utenti negli Stati Uniti, possa essere utilizzata per raccogliere dati, fare spionaggio o influenzare la politica. In questo scenario di incertezze, Meta sta cercando di cogliere un'opportunità per rafforzare la propria posizione nel mercato dei video brevi, proponendo una soluzione alternativa ai milioni di utenti che potrebbero cercare nuove piattaforme.

Un'idea che Meta sta valutando già dal 2018

Non è la prima volta che Meta tenta di entrare in competizione con TikTok. Già nel 2018, l'azienda aveva lanciato Lasso, un'app di editing video, che però non ha riscosso il successo sperato ed è stata successivamente chiusa. Anche l’app "Edits", un altro tentativo di Meta per competere con CapCut di ByteDance, ha dimostrato l'interesse dell'azienda verso il settore dei video brevi e degli strumenti creativi.

Questa volta, tuttavia, Meta sembra determinata a non perdere l'occasione di entrare in un mercato che ha visto TikTok crescere esponenzialmente. La creazione di un'app separata per i Reels rappresenterebbe un passo significativo, non solo per i video brevi, ma anche per l'ecosistema degli strumenti creativi che i creatori di contenuti utilizzano per produrre e condividere i loro video.

Con l'incertezza che circonda TikTok e la possibilità di un eventuale divieto, Meta potrebbe avere finalmente l'opportunità di consolidare la propria posizione come leader nel campo dei video brevi, rispondendo prontamente a una crescente domanda di alternative.