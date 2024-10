Instagram rafforza la sicurezza dei più giovani contro la sextortion

Instagram ha lanciato una serie di nuove funzionalità volte a rafforzare la protezione degli adolescenti contro il fenomeno della sextortion, una forma di ricatto che sfrutta immagini intime, un problema particolarmente diffuso tra i più giovani. La piattaforma sta intervenendo per limitare i rischi legati a questo tipo di crimine, introducendo misure che migliorano la sicurezza dei suoi utenti più vulnerabili.

Una delle innovazioni principali riguarda la sfocatura automatica delle immagini di nudo inviate o ricevute tramite messaggi diretti. Questa funzione, attivata automaticamente per gli utenti con meno di 18 anni, ha lo scopo di impedire la diffusione di immagini intime senza consenso e aumentare la consapevolezza tra i giovani sui pericoli legati all'invio di contenuti sensibili.

Instagram ha anche implementato meccanismi per limitare il contatto tra adolescenti e account sospetti. Le richieste di seguire un profilo, provenienti da utenti considerati potenzialmente pericolosi, saranno bloccate o spostate nella cartella spam. Questo sistema si basa su algoritmi di intelligenza artificiale, capaci di analizzare il comportamento degli utenti per identificare possibili truffatori.

Una serie di limitazioni fondamentali

In aggiunta, è stata introdotta una maggiore protezione della privacy per i messaggi effimeri. Non sarà più consentito fare screenshot o registrare immagini o video inviati con le modalità "Visualizza una volta" o "Consenti di riprodurre di nuovo", garantendo così che i contenuti condivisi rimangano privati e non possano essere divulgati senza consenso.

Queste misure si sommano a iniziative già presenti, come gli Account per Teenager, che offrono un livello di protezione aggiuntivo per i più giovani, limitando chi può contattarli e regolando i contenuti a cui possono accedere. L’introduzione di queste novità è cruciale, dato il crescente fenomeno della sextortion, che può avere effetti devastanti sul piano psicologico per le vittime.

Le nuove funzionalità di Instagram rappresentano un passo importante verso la creazione di un ambiente più sicuro per i giovani utenti, aumentando sia la protezione della privacy che la sicurezza generale della piattaforma. Tuttavia, è essenziale che genitori e educatori continuino a svolgere un ruolo attivo nell’educazione dei ragazzi, aiutandoli a utilizzare internet in modo consapevole e sicuro.