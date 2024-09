Instagram: restrizioni per i minori, in arrivo gli "Account Teenager"

Meta, l'azienda proprietaria di Instagram, ha annunciato nuove misure per tutelare meglio gli adolescenti che utilizzano la piattaforma. A partire da oggi, gli utenti di età inferiore ai 16 anni saranno automaticamente trasferiti a un "account teenager", caratterizzato da restrizioni più rigide per garantire maggiore protezione e controllo.

I cambiamenti riguardano principalmente la privacy e le interazioni tra utenti. Gli account degli adolescenti saranno privati per impostazione predefinita, impedendo così a chi non è approvato di visualizzare i loro contenuti.

Le possibilità di interazione saranno limitate: i giovani potranno ricevere messaggi solo da persone che già seguono o con cui sono connessi, e anche le menzioni o i tag da parte di altri utenti saranno regolamentati in modo restrittivo. Inoltre, il filtro per i contenuti sensibili sarà impostato automaticamente con le opzioni più rigorose, proteggendo i ragazzi dall’esposizione a contenuti inappropriati.

Notifiche silenziate la notte e controllo dei genitori

Un'altra novità riguarda il benessere digitale degli adolescenti. Instagram introdurrà un sistema di notifica che incoraggerà i giovani utenti a prendere pause regolari, suggerendo loro di interrompere l’utilizzo della piattaforma dopo un’ora di attività continuativa. Durante la notte, le notifiche verranno silenziate tra le 22:00 e le 7:00, per favorire un sonno tranquillo e ininterrotto, prevenendo così l’uso eccessivo dei social media nelle ore notturne.

I genitori avranno un ruolo centrale nella gestione di questi nuovi account. Saranno in grado di monitorare l’attività dei propri figli, visualizzando chi stanno contattando e intervenendo per impostare limiti di tempo di utilizzo giornalieri. Inoltre, sarà richiesto il loro consenso per modificare le impostazioni di privacy, qualora gli adolescenti desiderassero ridurre le restrizioni imposte dall’account.

Le novità introdotte da Meta mirano a rispondere alle crescenti preoccupazioni legate alla sicurezza online dei giovani, come il rischio di cyberbullismo e l’esposizione a contenuti pericolosi. Tuttavia, Meta è consapevole delle sfide ancora presenti e sta lavorando per migliorare ulteriormente la verifica dell’età, al fine di prevenire la creazione di account da parte di minori che mentono sulla loro età.