Instagram: arriva condivisione posizione in tempo reale su DM

Instagram ha recentemente introdotto il supporto per la condivisione della posizione in tempo reale. Lo scorso lunedì, Meta ha annunciato che la funzionalità fa parte dei Direct Message (DM), consentendo agli utenti di condividere la propria posizione in live con gli amici durante le conversazioni. Instagram non è la prima app di Meta ad ottenere tale funzionalità. Infatti, piattaforme come WhatsApp e Messenger hanno adottato la stessa funzionalità per anni. Tuttavia, la condivisione posizione in tempo reale di Instagram può essere attivata per un massimo di un'ora.

Instagram: come condividere la propria posizione in live

Per condividere la posizione in live sui DM basta toccare il pulsante + nell'angolo in basso a destra e scegliere semplicemente “Posizione”. Inoltre, è possibile inserire un pin sulla mappa per coordinare orari di arrivo e attività. I pin possono anche essere utili per localizzare i propri amici in luoghi affollati come concerti e altri eventi all'aperto. Gli utenti possono condividere la posizione live privatamente in conversazioni individuali o chat di gruppo. Quando si condivide la posizione, Instagram visualizzerà un indicatore nella parte superiore della chat come promemoria. Naturalmente, sarà possibile disattivarlo quando non è necessario. Per quanto riguarda la privacy, l’azienda ricorda che la posizione condivisa in una chat non può essere inoltrata ad altre chat.

Nel suo blog, Meta ha affermato che la condivisione della posizione live di Instagram è attualmente disponibile in alcuni paesi. La società ha anche introdotto 17 nuovi pacchetti di sticker per Instagram con oltre 300 adesivi, che si possono condividere su DM. Un altro aggiornamento introdotto consente di aggiungere nickname per gli utenti per i loro amici nei DM di Instagram. In altre parole, è possibile fare riferimento ad altri utenti con nomi che potrebbero essere familiari o più facili da riconoscere. Per creare un nickname, basta toccare il nome della chat, poi Nickname e selezionare il nome utente della persona a cui si vuole dare un nickname. Tale nickname appare solo nelle proprie chat DM e tutti possono vederlo. Tuttavia, non cambia il proprio nome utente in altri punti dell'app. Infine, è possibile scegliere se altre persone possono cambiare il proprio nickname in una chat oppure no.