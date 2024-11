WhatsApp: rimosso il collegamento diretto alla fotocamera in chat

WhatsApp continua ad ampliare le sue funzionalità per l’app Android, introducendo diverse novità per migliorare l’esperienza d’uso. Oltre a lavorare su una funzione di ricerca all'interno dei canali e a testare un sistema di conteggio per visualizzare il numero di messaggi non letti nei filtri della chat, l'azienda sta esplorando anche promemoria per le notifiche relative agli aggiornamenti di stato non visualizzati.

Di recente, WABetaInfo ha individuato una modifica interessante nell'ultima versione beta di WhatsApp per Android (v2.24.23.11). In questa versione, l'icona della fotocamera nella barra di chat è stata sostituita da una scorciatoia che permette un accesso rapido alla galleria. Questo cambiamento ha l'obiettivo di rendere più semplice e immediato l'invio di foto e video già presenti sul telefono, eliminando la necessità di diversi passaggi per accedere alla galleria.

Attualmente, per inviare contenuti multimediali come foto, video o GIF, è necessario selezionare l'icona degli allegati nella barra di chat e poi scegliere l’opzione desiderata. Con questa modifica, invece, gli utenti potranno aprire la galleria direttamente dalla barra, velocizzando il processo di invio dei contenuti.

Quali saranno le reazioni a questa modifica?

Un aspetto interessante è che, nonostante la sostituzione dell'icona, sarà comunque possibile inviare video istantanei tenendo premuto il pulsante della galleria, mantenendo intatta una delle funzionalità preferite dagli utenti per la registrazione e l'invio rapido di video.

Tuttavia, la decisione di rimuovere il collegamento diretto alla fotocamera potrebbe suscitare reazioni contrastanti, poiché molti utenti trovano utile avere un accesso immediato alla fotocamera per scattare e condividere foto in tempo reale.

Attualmente, questa nuova impostazione è in fase di test ed è disponibile solo per un numero limitato di utenti beta di WhatsApp per Android. In base al feedback raccolto, l'azienda potrebbe decidere se implementare o meno in modo definitivo questa modifica, aggiungendo la scorciatoia per la galleria direttamente nella barra della chat.