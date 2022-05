Inkscape 1.2 rilasciato: introdotto il supporto per i Multi-Page Document

Il team di sviluppatori di Inkscape, un software libero di grafica vettoriale basato sul formato Scalable Vector Graphics, ha rilasciato un nuovo major update del progetto. Inkscape 1.2 introduce una vasta serie di novità interessanti che contribuiscono a migliorare la già buona esperienza utente con tale programma open source. Questa nuova release arriva dopo più di un anno dalla precedente e porta con se anche tutta una serie di patch e bugfix pensati per rendere più stabile e pulito il codice del software.

Una delle innovazioni di maggiore rilievo che troviamo in Inkscape 1.2 è il nuovo strumento chiamato Page Tool che di fatto introduce il supporto al Multi-Page Document, quindi è ora possibile modificare e lavorare su file che contengono al loro interno documenti con più pagine senza problemi. Per accedere a tale feature bisogna cliccare con il tasto sinistro del mouse sul bottone più in basso presente nella toolbar di Inkscape. Il Page Tool inoltre consente anche di importare ed esportare documenti multi-pagina in formato PDF, cosi da poterli condividere immediatamente online con la nostra rete di colleghi.

Sempre in Inkscape 1.2 troviamo il Tiling Live Path Effect (LPE), che consente di accedere alla funzione di interactive tiling oltre ad abilitare la funzione di import delle SVG images da Open Clipart, una comunità virtuale rivolta alla collezione di clip art vettoriali a contenuto libero, Wikimedia Commons ed altri repository di contenuti online.

I coder hanno anche rinnovato alcuni menu di Inkscape 1.2, eseguendo il merge delle sezioni "Layers" e "Objects" e ridisegnando il dialog menu della funzione "Export" introducendo la possibilità di selezionare oggetti, layer e pagine, anteprime ed aggiungendo anche il supporto per l'esportazione in diversi formati.

Altra novità davvero interessante riguarda l'aggiunta della gestione del gradient editing nel dialog menu "Fill e Stroke", che solitamente viene utilizzato dagli utenti per esportare immagini raster, visualizzare gradienti e file canvas.