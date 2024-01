ING Direct: canone, prelievi e bonifici GRATIS per 12 mesi

ING Direct è un gruppo bancario tra i più affidabili presenti in Europa. Oggi, nello specifico, vi presentiamo una promozione che azzera tutti i costi di un conto corrente tradizionale.

Il costo mensile azzerato viene garantito grazie al Modulo Zero Vincoli incluso per i primi 12 mesi dal mese di attivazione. Al termine del primo anno, il conto corrente avrà un costo di 2 euro al mese. Questo canone è azzerabile accreditando lo stipendio/pensione oppure con entrate mensili di almeno 1000 euro.

ING Direct: ecco come azzerare i costi del conto corrente

Con il Modulo Zero Vincoli hai a disposizione gratuitamente prelievi di denaro contante con carta di debito in Italia e in Europa, bonifici in Area SEPA fino a 50.000€, il pagamento di MAV, RAV, ed F24, ricariche telefoniche e molto altro. Inoltre, troviamo anche un modulo per assegni incluso ogni anno.

Il prelievo senza questo modulo ha un costo per ogni singola operazione pari a 0,95 euro.

Inoltre, aprendo il conto corrente di ING puoi anche far fruttare i tuoi risparmi grazie al conto deposito. Per te c'è un bel 4% annuo lordo per 12 mesi fino a 100.000 euro di denaro depositato.

Con questa promozione puoi avere a zero spese anche una carta di credito con una spesa mensile di almeno 500 euro. Le carte emesse da questa banca sono compatibili con i pagamenti digitali come Google Pay ed Apple Pay.

Costi ed altro

Richiedere l'apertura del conto non ha alcun costo di avvio pratica. Attualmente, è possibile richiedere più velocemente il Conto Corrente anche con lo spid.

L'iniziativa è valida fino al 27 Gennaio 2024 solo ONLINE.

