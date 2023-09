Informativa sulla privacy di X: dati degli utenti per addestrare l’AI

X (ex Twitter) di Elon Musk continua a far parlare di sé a causa delle nuove indicazioni contenute all’interno della privacy policy del social. Dopo aver avvisato gli utenti che la piattaforma avrebbe potuto utilizzare i loro dati biometrici per ragioni di sicurezza, adesso sull’informativa sulla privacy di X indica esplicitamente che alcuni dati potrebbero essere utilizzare per addestrare i propri modelli di machine learning.

Informativa sulla privacy di X: cosa cambierà per gli utenti?

L’intelligenza artificiale sarà sempre più presente all’interno delle piattaforme social. Un esempio è LLAMA 2 di Meta, un modello di linguaggio open source, disponibile dallo scorso giugno. Naturalmente, Elon Musk non poteva essere da meno. Il miliardario sudafricano non ha mai nascosto il suo interesse per l’AI.

Lo scorso luglio ha infatti presentato il nuovo progetto xAI, ovvero la creazione di un’intelligenza artificiale per “scoprire l’universo”. La questione AI è però recentemente entrata anche sull’informativa sulla privacy di X. Sulla pagina ufficiale dell’ex Twitter, alla sezione 2.1 “Gestire, migliorare e personalizzare i nostri servizi”, viene esplicitamente sottolineato che le informazioni raccolte e quelle pubblicamente disponibili possono essere utilizzate per aiutare a perfezionare i modelli di machine learning o di intelligenza artificiale della società.

Dopo il polverone causato da queste nuove indicazioni, Musk ha voluto tranquillizzare gli utenti del social riguardo alla loro privacy. I dati raccolti per addestrare l’AI non riguarderanno le informazioni private, come ad esempio i messaggi scambiati con altri utenti. Si tratterà infatti soltanto delle informazioni pubbliche che questi condividono.

Tuttavia, nell’informativa sulla privacy di X, non viene indicato se gli potranno evitare di condividere i propri dati per addestrare l’AI, seguendo la scia di Meta. La raccolta di dati biometrici e altri dati personali potrebbe essere un campo minato per Elon Musk.

Ciò potrebbe infatti portare molti utenti a decidere di lasciare X per navigare in mari più sicuri (almeno dal punto di vista della privacy). Musk farà un passo indietro? Lo scopriremo presto.