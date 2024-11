Infomaniak Public Cloud (IaaS), l'alternativa fino a 40 volte più economica di AWS, Azure e Google Cloud

Il Public Cloud di Infomaniak è una soluzione IaaS svizzera sicura e affidabile, basata sul software libero OpenStack. Progettato dal team altamente specializzato di Infomaniak, punto di riferimento in Europa per il cloud, rappresenta un'alternativa indipendente alle proposte di AWS, Azure e Google Cloud, con prezzi ultra-competitivi rispetto alle piattaforme appena citate.

Infomaniak Public Cloud è pensato principalmente per organizzazioni pubbliche e aziende, che hanno scelto di trasferire la loro infrastruttura informatica verso una soluzione cloud autonoma e sovrana con base in Europa. Tra le altre cose, in questi giorni è disponibile un'offerta grazie alla quale si ottengono 300 euro di bonus da utilizzare nei primi 3 mesi.

Le caratteristiche chiave di Infomaniak Public Cloud

Uno dei principali punti di forza di Public Cloud è la capacità di offrire tutta una serie di tecnologie che si integrano alla perfezione con qualsiasi tipo di ecosistema esistente. Tra i moduli disponibili si annoverano:

Nova : serve a gestire istanze di sistemi di comunicazione interna e istanze di macchine virtuali);

: serve a gestire istanze di sistemi di comunicazione interna e istanze di macchine virtuali); Cinder : il modulo a cui è affidata la gestione di volumi a blocchi per la conservazione dei dati;

: il modulo a cui è affidata la gestione di volumi a blocchi per la conservazione dei dati; Swift : offre una gestione ottimale degli spazi di archiviazione, per la massima affidabilità e scalabilità;

: offre una gestione ottimale degli spazi di archiviazione, per la massima affidabilità e scalabilità; Neutron : si tratta del modulo che si occupa della comunicazione di rete (sia tra i componenti interni dell'infrastruttura che verso l'esterno);

: si tratta del modulo che si occupa della comunicazione di rete (sia tra i componenti interni dell'infrastruttura che verso l'esterno); Heat: consente di lanciare più applicazioni cloud sotto forma di file di testo e fornisce anche la compatibilità con il formato dei template di AWS.

Per avere una panoramica completa al riguardo, vi condividiamo la foto che riassume al meglio quanto appena detto, con una breve descrizione di ciascun elemento presente nella lista qui sopra.

Come detto, i moduli dell'ecosistema OpenStack hanno il vantaggio di essere compatibili e interoperabili con le altre piattaforme che si utilizzano per allestire infrastrutture di applicazioni, servizi web e reti. Da qui la compatibilità con Windows Server, CentOS, Ubuntu, Linux, Debian, Kubernetes, Terraform, Docker e Ansible.

Entrando più nello specifico, Infomaniak Public Cloud integra le migliori tecnologie disponibili sul mercato, tra cui CPU AMD di ultima generazione, rete da 25 Gbit/s, uno spazio di archiviazione NVMe di quinta generazione e GPU NVIDIA.

Sul fronte della sicurezza, l'infrastruttura di Infomanik offre data center ubicati in Svizzera e certificati ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001 e ISO 27001. Questi data center sono classificati Tier 3+ e rispondono alla perfezione ai requisiti più severi anche in termini di performance energetiche. Per saperne di più sul loro ultimo datacenter ecoresponsabile.

Infomaniak Public Cloud: i prezzi

Rispetto a soluzioni come Azure, AWS e Google Cloud, Public Cloud di Infomaniak offre un'infrastruttura ad alta disponibilità, gestita interamente in Svizzera, a prezzi irrisori.

Basti pensare ad esempio alle istanze ad uso generale (CPU da 4 core, 8 GB DI RAM, 50 GB di spazio di archiviazione e 1 TB di banda): la tariffa di Infomaniak corrisponde a 14,50 euro al mese, quella di Azure sfiora i 200 euro al mese.

Un altro esempio ha per oggetto le istanze GPU (CPU da 8 core, 24 GB di RAM, 80 GB di spazio di archiviazione e 1 TB di banda): mentre la tariffa di Infomaniak si ferma a 168,80 euro al mese, quella di Google Cloud supera i 2.400 euro al mese.

Un'ulteriore conferma arriva dal confronto delle tariffe relative al servizio di object storage (1 TB di archiviazione e 5 TB di banda): Infomaniak richiede 10,45 euro al mese, AWS di Amazon 414 euro.

Grazie alla nuova offerta in corso, è possibile passare subito a Public Cloud grazie a 300 euro di bonus da utilizzare nei primi tre mesi, per un servizio senza costi nascosti, né costi di installazione né costi di recesso.

