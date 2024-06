Incredibile prezzo per Norton 360 Standard, con VPN compresa

Quando pensi alla sicurezza del tuo smartphone o computer, è ora di fare la standing ovation a Norton 360 Standard. Questo pacchetto a un incredibile prezzo ti offre non solo un antivirus fenomenale, ma anche la VPN.

Questo perché, con l’evolversi delle minacce informatiche, la cybersecurity si è dovuta un po' reinventarsi. Ormai non basta più un antivirus semplice per navigare in tranquillità: serve appunto anche la VPN. Questo affascinante strumento protegge la tua connessione da ISP, hacker e altri soggetti troppo curiosi.

Norton 360 Standard: qualità a un incredibile prezzo

Dover affrontare due acquisti separati per un antivirus e una VPN potrebbe risultare costoso. Ma Norton ha pensato di inserire entrambi in un pacchetto completo e super efficace.

La suite Norton 360 Standard è il vero asso nella manica, poiché ci sono diversi strumenti di sicurezza. Se pensi che la VPN sia l’unico bonus, preparati a rimanere a bocca aperta. La suite include anche un firewall potente, un password manager per gestire le mille password che puntualmente dimentichi, un sistema di salvataggio dati su cloud e SafeCam per PC.

Se stai pensando che tutto questo avrà un costo da capogiro, smettila di farlo. Con lo sconto del 60% sul piano annuale, tutto ciò che Norton 360 Standard offre lo puoi ottenere a soli 29,90 euro al mese.

Per capire quanto sia vantaggiosa questa offerta, confronta il prezzo di una VPN di alta qualità sul mercato, che spesso sola costa più dell’intera suite Norton. Insomma, siamo di fronte a un incredibile prezzo per proteggere te e i tuoi dispositivi con la sicurezza a cinque stelle.

