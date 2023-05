Incogni: Sicurezza e Risparmio del 50% per la tua Privacy

La navigazione online e la registrazione ai siti web, comporta spesso la raccolta di dati personali, che vengono mantenuti anche dopo l'eliminazione del profilo a un servizio. Richiederne l'eliminazione non è un'operazione sicuramente facile, considerato il grande numero di entità che li colleziona. Per fortuna c'è chi offre un servizio che può farlo per voi, e questo è Incogni. Approfittando dello sconto del 50%, potrete inviare in automatico richieste di eliminazione a tutti i data broker in possesso dei vostri dati. Ecco come funziona!

Incogni elimina per voi i dati personali

Incogni si fa carico della vostre richieste di eliminazione, occupandosi di inviarle a tutti i servizi che hanno vostre informazioni. Si tratta di un processo che richiederebbe tanto tempo per essere completato in autonomia da un utente. Il servizio farà tutto questo in automatico per voi, assicurandosi che tutto venga portato a termine.

I data broker e i servizi vendono spesso le informazioni personali degli utenti, col rischio che queste finiscano in mano a malintenzionati, che potrebbero usarle per compiere attacchi informatici o inviare truffe mirate. Incogni rende semplice il processo di eliminazione, in modo che siate in grado di riprendere il controllo dei vostri dati.

La rimozione comprende anche informazioni presenti nei motori di ricerca, dati finanziari e di marketing. Tutto quello che riguarda la vostra persona verrà totalmente rimosso dalla rete, garantendo il vostro diritto alla riservatezza.

La procedura è molto semplice e serviranno soltanto pochi passaggi per iniziare. Basterà innanzitutto creare un account, comunicando i dati personali che si desidera far rimuovere. Una volta che il servizio verrà configurato, Incogni si occuperà quindi di contattare per conto vostro ogni broker, richiedendo che i vostri dati personali vengano cancellati. Verrete quindi aggiornati sui progressi e riceverete una notifica quando la richiesta verrà portata a termine.

Approfittando ora dello sconto del 50%, potete sottoscrivete il piano annuale a soli 6,49$ (5,78€).

