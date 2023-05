Incogni: Risparmia il 50% e proteggi la tua privacy online adesso

Quante volte avrete ricevuto messaggi pubblicitari indesiderati o con link sospetti? Se vi state chiedendo come è possibile, la risposta è nei dati personali raccolti dai broker durante la navigazione, o nella registrazione di un account. Questi potrebbero essere venduti a terzi e richiederne l'eliminazione sarebbe veramente molto complicato. Bisognerebbe infatti inviare singole richieste per ogni ente o servizio che ne è entrato in possesso. Con Incogni potete invece farlo con un clic, evitando che i vostri dati vengano venduti e limitandone l'accesso pubblico. Scopriamone subito i benefici!

Incogni: elimina per voi i dati personali

Incogni vi aiuta a riprendere il controllo dei vostri dati personali, che vengono spesso raccolti dai broker per essere venduti ad altre società. Sottoscrivendo un piano, questo servizio si occuperà per conto vostro di rimuovere i vostri dati, senza dover perdere tempo prezioso per l'invio di richieste di eliminazione. I dati personali, oltre che a semplici società analitiche, finiscono infatti spesso in mano a malintenzionati, che li usano per attacchi phishing o per furti di identità.

Le informazioni includono infatti dettagli sensibili come indirizzo di casa, numero di telefono e persino la cronologia dei luoghi visitati. Cose che non vorrete sicuramente lasciare in mano a sconosciuti. Per questo motivo, Incogni fornisce uno strumento in grado di rimuoverli, facile da utilizzare e soprattutto economico. Facendo uso delle leggi sulla privacy, come il GPDR e il CCPA e altre, i vostri dati verranno rimossi dai database dei broker, in modo da prevenire possibili utilizzi fraudolenti.

Il processo avviene in pochi passaggi. Basterà innanzitutto iscriversi a Incogni, per inviare una richiesta di rimozione a tutti i broker. Nel corso della prima settimana, i broker inizieranno a rispondere alle richieste del servizio, che farà leva con le disposizioni sulla privacy. Le richieste di rimozione vengono solitamente portate a termine entro 2 mesi. Nel caso alcune di queste rimangano irrisolte, verranno personalmente seguite dagli agenti per assicurarsi che le informazioni vengano eliminate.

L'abbonamento annuale, attualmente in sconto del 50%, vi permette di sfruttare tutti questi vantaggi a soli 6,49$, con garanzia soddisfatti o rimborsati valida entro 30 giorni.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.