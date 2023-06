Incogni: elimina i tuoi dati personali dalla rete e risparmia il 50%

L'utilizzo di servizi in rete e la registrazione di account, comporta la memorizzazione dei propri dati personali, spesso usati o venduti per scopi pubblicitari. Se vi state chiedendo se sia possibile eliminarli, la risposta è si ma solo con l'aiuto di servizi come Incogni. Approfittando dello sconto del 50%, eliminerà tutte le informazioni personali in possesso dei data broker per conto vostro. Ecco cosa offre.

Incogni: un'occasione imperdibile per eliminare le informazioni personali dalla rete

Incogni è un servizio pensato per limitare l'accesso alle vostre informazioni private, garantendo l'eliminazione dei dati collezionati. Oltre a consentirne la cancellazione, mitiga anche i rischi per quanto riguarda possibili furti d'identità ed evita anche che vengano venduti.

Ma perché farne uso? Innanzitutto perché inviare manualmente le richieste per l'eliminazione dei dati personali richiede veramente tanto tempo. Incogni svolge in maniera totalmente automatica questa attività e si pone come intermediario tra voi e i data broker.

Questi vendono solitamente le informazioni personali raccolte a scopo di lucro. Nonostante lo scopo principale sia la pubblicità, è purtroppo anche possibile che i dati cadano in mano a malintenzionati, che possono usarli per azioni fraudolente, come phishing, attacchi mirati o altro.

Incogni si occupa di inviare le richieste di eliminazione per conto vostro, per restituirvi il controllo sui vostri dati personali. La procedura è molto semplice. Basterà recarsi nella pagina del servizio e creare un account, comunicando quali sono le informazioni personali da voler eliminare. Delle richieste di eliminazione verranno quindi inviate in automatico ai data broker, in modo che vengano rimossi dai database. Il servizio gestirà per voi tutte le procedure e verrete informati quando una di queste sarà portata a termine.

Potete sottoscrivere Incogni con piano annuale, attualmente in offerta a soli 6,49€ al mese. Nel caso non siate soddisfatti, è sempre possibile chiedere un rimborso entro 30 giorni dall'acquisto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.