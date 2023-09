Incogni: elimina i tuoi dati personali dalla rete con il 50% di sconto

La navigazione su internet e la registrazione di account, comporta la memorizzazione di dati personali che finiscono spesso per essere rivenduti a terzi o a malintenzionati, per essere usati in maniera totalmente fraudolenta in attacchi informatici, principalmente phishing. Tra le azioni che è possibile intraprendere, Incogni si offre come servizio tramite per la richiedere la cancellazione dei dati, con uno sconto del 50% sul piano annuale.

A soli 6,49€, semplificherà le procedure e si occuperà per voi di garantire la vostra privacy, prevenendone usi non autorizzati e qualsiasi rischio che ne deriva.

Incogni: il servizio che assicura per te la tua riservatezza

Come spiegato da Incogni, le informazioni personali su internet sono spesso in possesso dei cosiddetti data broker, ovvero aziende che raccolgono informazioni personali da rivendere a terzi, le quali spesso includono una certa quantità di dettagli, tra cui numeri di telefono, informazioni d'identità personali e altre attività svolte in rete, nei social e nei siti. Oltre a finire spesso in mano a società di terze parti, degli utenti malintenzionati possono purtroppo entrarne in possesso per scopi malevoli.

Ecco perché il servizio si propone come da tramite, richiedendo per voi l'eliminazione di tali dati. Svolgere manualmente un'operazione simile richiederebbe infatti un tempo troppo lungo, ma Incogni semplifica la procedura, facilitando l'intera operazione per restituirvi il controllo completo sulle vostre informazioni personali.

Farlo è veramente molto semplice. Basta innanzitutto registrarsi online, creando una account. Terminata la procedura bisognerà comunicare i dati da voler eliminare, in modo che Incogni possa attivarsi per iniziare a inviare richieste di eliminazione, tenendovi nel frattempo informati sui progressi. Lo stato della procedura è mostrato nel pannello e, a operazione conclusa, il servizio vi manderà una notifica, avvisandovi dell'avvenuta eliminazione.

Come accennato sopra, il piano annuale è disponibile a soli 6,49€ grazie allo sconto del 50%. Ovviamente, è anche possibile richiedere un rimborso entro 30 giorni se doveste rimanere non soddisfatti.

