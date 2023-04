Incogni cancella davvero i tuoi dati personali dal Web e per sempre

Sapere che i tuoi dati e le tue informazioni stanno circolando online non deve essere una bella sensazione, vero?

A volte basta qualche iscrizione a siti e/o servizi per vedere le tue informazioni catturate dai data broker o, ancora peggio, da criminali informatici pronti a sfruttarli per guadagnare denaro.

A meno di non utilizzare le adeguate contromosse, è molto difficile mantenere il controllo della tua identità sul Web. Il rischio peggiore, in tal senso, è vedere i tuoi dati personali utilizzati per scopi criminosi, con conseguenze anche molto gravi per la tua persona.

Correre ai ripari è però possibile, andando a chiedere la rimozione di tutto ciò che è stato accumulato negli anni dai data broker sul tuo conto.

Dati personali al sicuro? Ecco come evitare che finiscano in mani sbagliate

In tal senso vi sono però un paio di problemi "da poco" che devi affrontare.

Secondo alcuni studi, infatti, per poter eliminare i propri dati dalla rete sono necessarie almeno 300 ore al fine di scrivere e inviare e-mail ai data broker.

In seconda battuta, le aziende che si occupano della raccolta dati, molto probabilmente, otterranno nuovamente le stesse informazioni nel giro di poche settimane o mesi. Per ottenere il totale controllo sui dati personali online, dunque, uno strumento come Incogni risulta essenziale.

La piattaforma in questione è proposta dalla stessa azienda di Surfshark, una VPN tra le più famose al mondo. A livello pratico, Incogni agisce automaticamente, richiedendo a nome dell'utente la rimozione delle informazioni private dai database dei data broker.

Non solo: una volta attivato il servizio, questo controlla automaticamente e costantemente che tali informazioni non siano reinserite negli archivi.

A livello pratico, dopo qualche giorno di utilizzo, Incogni andrà a limitare in maniera notevole lo spam nella tua posta elettronica e persino a ridurre sensibilmente le chiamate telefoniche dei call center.

In questo periodo, tra l'altro, Incogni è anche in promozione.

Grazie al 50% di sconto, infatti, è possibile ottenere tutti i vantaggi di questa piattaforma pagando solo 6,49 dollari al mese.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.