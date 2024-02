In ansia per l'Halving Bitcoin? Perché scegliere eToro può aiutarti

Se ti sei avvicinato al mondo delle criptovalute nell'ultimo periodo, saprai bene che tra un paio di mesi avrà luogo il cosiddetto Halving Bitcoin, letteralmente il dimezzamento del bitcoin, uno degli eventi più attesi quest'anno nell'universo crypto. Giorno dopo giorno l'ansia è in continuo aumento tra gli utenti, consapevoli che questo sia il momento ideale per "salire sul treno" delle criptovalute.

Se stai leggendo questo articolo, è probabile che tu non abbia ancora scelto quale piattaforma usare per compiere questo importante passo. A proposito di ciò, ti suggeriamo di fare affidamento su eToro, ad oggi il broker online non solo più famoso ma anche più affidabile per accedere al trading di criptovalute.

Halving Bitcoin: perché la scelta di eToro è quella migliore

In previsione dell'halving di Bitcoin, iscriversi alla piattaforma di eToro presenta numerosi vantaggi. Prima di tutto, è importante sottolineare che eToro è attivo nel trading di criptovalute dal lontano 2013: in questi undici anni si è guadagnato la fiducia di milioni di trader, senza mai accusare problemi di sicurezza come invece è avvenuto in passato su altri exchange.

Riguardo al tema sicurezza, un altro elemento cruciale riguarda il sistema di cold storage all'avanguardia impiegato da eToro per conservare al sicuro le criptovalute. Si tratta di uno dei protocolli più avanzati, grazie al quale gli utenti possono dormire sonni tranquilli.

Un altro elemento che fa propendere per la sua scelta è la massima trasparenza nei costi: le commissioni sull'acquisto delle criptovalute sono fisse all'1%.

Detto questo, ricordiamo che l'iscrizione a eToro è gratuita. All'inizio è disponibile per tutti un conto demo, attraverso cui è possibile provare le strategie imparate seguendo corsi o studiando trading. In seguito, si può sfruttare la funzionalità CopyTrader per copiare - nel vero senso della parola - le mosse dei migliori trader.

