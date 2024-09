Imparare una nuova lingua straniera con il metodo Mondly è più facile

Se stai valutando l'iscrizione a un corso online per imparare una nuova lingua, ti potrebbe interessare l'ultima promozione lanciata da Mondly per il ritorno a scuola. Da alcuni anni a questa parte Mondly ha ottenuto vari riconoscimenti per il suo metodo rivoluzionario, tra cui App dell'anno per Facebook e Migliore nuova app secondo Apple. E ne è una chiara dimostrazione anche il numero abnorme di studenti che hanno imparato una o più lingue proprio grazie a questa innovativa piattaforma.

A proposito di offerta, segnaliamo che il piano a vita è in sconto del 96%, per un pagamento unico di 89,99 euro. Non sono previsti piani di abbonamento, ciò significa che paghi solo una volta per avere accesso a tutte le lezioni per le lingue di Mondly (41) per sempre.

Mondly: piano a vita in super offerta a 89,99 euro

A scuola, ma anche nei corsi che si tengono in presenza, spesso e volentieri viene insegnato agli studenti un approccio basato sulle singole parole. Il metodo Mondly segue invece una direzione totalmente differente. Al centro infatti delle sue lezioni non vi sono le parole prese una ad una, ma le frasi, frasi di uso comune.

E alla luce del successo clamoroso ottenuto in questi anni, in maniera trasversale tra l'altro, i risultati sembrano dare ragione all'approccio adottato da Mondly, che in più si serve anche di un chatbot dotato di riconoscimento vocale per conversazioni reali e della collaborazione di madrelingua professionisti.

Grazie all'ultima promozione, il piano a vita di Mondly è in offerta al prezzo scontatissimo di 89,99 euro. L'acquisto del piano Lifetime consente inoltre di accedere alle lezioni di 41 lingue, tutte quelle incluse cioè nella piattaforma.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.