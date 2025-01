Imparare una nuova lingua non è mai stato così semplice (e molto conveniente)

L’inizio dell’anno è il periodo in cui si fissano obiettivi da raggiungere nei mesi successivi e l’apprendimento di una lingua straniera è sicuramente il più ricercato e desiderato. A ragione di questo desiderio c’è la necessità di migliorare le proprie competenze linguistiche così da crescere dal punto di vista professionale, accedere a posizioni e concorsi più gratificanti (e remunerativi), ma anche guardare contenuti online in lingua originale e tenere allenata e performante la propria mente. Tra le forme di apprendimento, infatti, quelle legate all’imparare una nuova lingua sono tra le più importanti e utili anche per le attività cerebrali e neuronali che ne beneficiano da tutti i punti di vista.

Se sei tra coloro che vogliono imparare una nuova lingua l’offerta di Mondly può risultare molto, molto, conveniente. Scopri quanto puoi risparmiare.

Cosa prevede l’offerta di Mondly

Mondly è una piattaforma che consente di accedere a più di 40 corsi di lingue. Per ciascun corso sono previste lezioni interattive e tecnologie avanzate per rendere l’apprendimento più accessibile, sostenibile e stimolante. Un metodo, quello di Mondly, che si basa su strategie di gamification e tecnologie avanzate per facilitare l’apprendimento delle frasi di uso comune così da rendere lo studio più familiare e semplice. E, allo stesso tempo, sperimentare fin da subito un miglioramento delle proprie competenze così da metterle in pratica e non vedere il raggiungimento dell’obiettivo lontano nel tempo.

Inoltre Mondly è in promozione con un’offerta particolarmente interessante che prevede l’accesso a vita (a soli 129,99€) all’intero pacchetto con 41 corsi di lingua. Con un solo acquisto, quindi, si ha accesso al più completo e innovativo sistema di apprendimento linguistico cui fare riferimento nel tempo e riuscendo a ottenere un risparmio notevole del 95%. Acquista ora il piano Mondly in promozione per te, per i tuoi figli o come idea regalo per ogni occasione.

