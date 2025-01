C'è una lingua che hai sempre voluto imparare? Ora puoi con questa super promo Mondly

Con l’inizio di un nuovo anno spesso arriva anche la voglia di rinnovarsi, magari imparando qualcosa di nuovo. Uno tra i buoni propositi più diffusi - si sa - è quello di imparare una nuova lingua, ma è anche uno tra i più difficili da mantenere.

Se imparare una lingua nuova si trova anche nella tua lista per il 2025, allora questa potrebbe essere l'opportunità che aspettavi: Mondly, una delle app più scaricate, ha lanciato una promozione che ti permette di risparmiare il 96% se scegli il piano a vita, senza alcun abbonamento da sottoscrivere.

L'esperienza di apprendimento Mondly

Ma cos'è Mondly? È una piattaforma il cui obiettivo è lo stesso di altre app più conosciute, ma che - a differenza loro - rende l'apprendimento delle lingue coinvolgente e pratico grazie alla combinazione di tecnologie all'avanguardia, come il riconoscimento vocale e le lezioni in realtà aumentata, con la scienza neurale.

Con Mondly, inizierai presto a formare frasi e a partecipare a conversazioni reali. Grazie alla collaborazione con madrelingua potrai affinare la tua pronuncia ascoltando e ripetendo; le conversazioni simulate con il chatbot avanzato e i corsi in realtà aumentata ti faranno sentire come se stessi dialogando in situazioni reali, mentre il sistema di ripetizione intelligente ti aiuterà a memorizzare nuove informazioni in modo naturale e duraturo.

Per un periodo limitato, in occasione dell'inizio del nuovo anno, Mondly offre la possibilità di acquistare l'accesso a vita a tutte le sue funzionalità per soli 89,99 euro invece di 1999 euro. Un risparmio imperdibile del 96%, che ti permetterà di imparare la lingua che hai sempre desiderato (sono ben 41 quelle disponibili!) senza limiti di tempo. Non è necessario sottoscrivere nessun abbonamento, perché il pagamento sarà una tantum.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.