Impara una nuova lingua con il metodo rivoluzionario di Mondly

App dell'anno e Migliore nuova app, rispettivamente secondo Facebook e Apple: questo il biglietto da visita di Mondly, l'app che più di tutte è riuscita a innovare lo studio da casa delle lingue straniere grazie a un metodo rivoluzionario basato su esercizi incentrati sul riconoscimento vocale e la conversazione, oltre che lezioni in realtà aumentata.

In questi giorni, grazie all'offerta per il ritorno a scuola, è possibile acquistare il piano a vita di Mondly al prezzo di 89,99 euro. Merito del maxi sconto del 96% applicato sul prezzo di listino, pari ricordiamo a 1.999,99 euro.

Imparare una nuova lingua con Mondly (offerta piano a vita)

Il metodo rivoluzionario di Mondly prevede di spostare il focus dalle singole parole alle frasi di uso comune. In questo modo gli studenti virtuali dell'app iniziano a memorizzare le parole più usate in molto meno tempo rispetto ai loro colleghi, formare frasi di senso compiuto e prendere parte a conversazioni in tempo reale.

Un valido aiuto arriva anche dai madrelingua professionisti, che collaborano con Mondly per far sì che i propri studenti abbiano accenti naturali e pronunce impeccabili. Altro punto di forza della piattaforma è il chatbot dotato di riconoscimento vocale, che va ad aggiungersi ai corsi in realtà aumentata.

Il piano a vita di Mondly consente di accedere a tutti i corsi e alle lezioni di 41 lingue straniere. Tra queste si annoverano l'inglese, lo spagnolo, il francese, il tedesco, il russo, il cinese, il portoghese, l'olandese, lo svedese, l'ebraico, il turco e il giapponese.

Puoi aderire all'offerta in corso sul piano a vita collegandoti a questa pagina del sito ufficiale di Mondly.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.