Impara la lingua che hai sempre voluto conoscere con Mondly (piano a vita)

Per parlare con un cammello (vedi immagine di copertina) non serve imparare alcuna lingua. Ma per partecipare a un safari negli Emirati Arabi Uniti, allora conoscere l'inglese può essere di grande aiuto, così come per viaggiare in tutto il mondo e darsi concrete possibilità di lavoro sia in Italia che all'estero.

Oggi uno dei migliori servizi per apprendere l'inglese o un'altra lingua straniera è Mondly, app dell'anno secondo Facebook e app più votata su App Store. In queste ore è possibile sottoscrivere il piano a vita a 99,99 euro invece di 1.999,99 euro, grazie al maxi sconto del 95%.

I vantaggi di Mondly per imparare fino a 41 lingue

Grazie al piano a vita di Mondly è possibile imparare fino a 41 lingue straniere. Tra queste vi sono l'inglese, lo spagnolo, il francese, il tedesco, il russo, il giapponese, il coreano, il cinese, il turco, l'arabo e il persiano. Inoltre è possibile imparare anche il portoghese, il catalano, il latino, l'olandese e lo svedese.

Alla base del successo di Mondly vi è il metodo rivoluzionario applicato dall'app per imparare nuove lingue. Tra le caratteristiche chiave si annoverano oltre 1.000 combinazioni di lingue, più di 50 argomenti per preparare ogni studente alle situazioni più comuni, 41 conversazioni reali, 36 costruttori di vocabolari per un apprendimento rapido delle parole, più funzioni grammaticali e tabelle di coniugazioni ad hoc per migliorare la propria conoscenza in un tempo più rapido.

Puoi aderire all'offerta sul piano a vita collegandoti a questa pagina del sito ufficiale Mondly. La promozione terminerà alla mezzanotte di oggi, lunedì 20 maggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.